Jurnalistul Andrei Gheorghe a murit la vârsta de 56 de ani

Jurnalistul Andrei Gheorghe a murit, luni seară, în urma unui stop cardio-respirator la vârsta de 56 de ani. Omul de radio şi televiziune a fost găsit fără suflare în locuința sa din Voluntari.

Conform unor surse judiciare, moartea jurnalistului survenise cu aproximativ 12 ore înainte de a fi fost găsit fără suflare de către persoana care avea grijă de locuința sa din Voluntari. Poliția a anunțat că va deschide un dosar pentru moarte suspectă.

„În jurul orei 22.15, poliţiştii IPJ Ilfov au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că în localitatea Voluntari a fost găsită o persoană decedată. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, pentru a stabili identitatea persoanei şi cauzele producerii decesului“, se arată în comunicatul poliției.

"Culoarul de zbor se îngustează şi pentru mine în firea lucrurilor. Andrei e o figură aparte în viaţa noastră. Şi-a păstrat înttdeauna modul său intact de a fi în acest domeniu. A sclipit mereu în domeniu. A fost intransigent cu el însuşi", a spus Florin Călinescu despre Andrei Gheorghe la România TV.

Andrei Gheorghe s-a născut la 14 ianuarie 1962, la Lipeţk (Rusia). A absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia rusă-engleză (1986).

Între anii 1993-2009 a realizat emisiuni de radio: „13-14" (Pro TV, apoi Radio 21 şi Radio Total), „Cu Gheorghe şi Mihaiu" (Radio Guerilla).

A fost prezentator la „Lanţul slăbiciunilor" (Pro TV), „Gheorghe" (Antena 1), moderatorul emisiunii „Rătăciţi în Panama", director de programe Mediapro (1996-2003), consilier de marketing la Antena 1 (2003-2004), consilier şi realizator TV la Realitatea (2004-2008). În octombrie 2010, prezenta „Clubul de poker", la Prima TV, şi „Salutare Naţiune", la postul Prime TV din Republica Moldova.

În urmă cu exact o lună, omul de radio şi de televiziune îşi anunţa revenirea pe Facebook prin această postare: „Totul trece. În cazul de faţă a trecut şi ultima interdicţie şi după 30 de zile vă spun iarăşi «Salutare!» M-am întors şi sunt acelaşi, cu aceleaşi ocupaţii. Voi continua să trollez demnitari, medici, profesori, popi, îngeri, catedrale, antisemiţi, homofobi, legionari, negaţionişti şi alte asemenea făpturi imbecile. Cu drag, ag“.

Despre copilăria sa, Andrei Gheorghe spunea, într-un interviu pentru „Adevărul“, în urmă cu doi ani: „In Mother Russia am nişte amintiri magice. Şi după ce m-am mutat în România, am continuat să-mi petrec vacanţele de vară şi de iarnă acolo. Normal că au fost magice, pentru că eram în vacanţă, nu eram inserat în acea existenţă. Pentru mine Rusia a fost un fel de tărâmul lui Oz. Era o altă ţară, unde oamenii vorbeau alte lucruri, unde totul era nou şi altfel decât la mine, unde eu eram străin. Sigur că era interesant. Când mergi în vizită, oamenii încearcă să fie drăguţi, totul e frumos, dar dacă trăieşti zi de zi, te plictiseşti. Normal că totul era perfect. Te plimbau, îţi arătau, era o încântare continuă. Şi nu mai vorbesc de faptul că o mare parte din copilărie mi-am petrecut-o într-o pădure care nu se termina. Adică nu era ca în povestea în care până la urmă şi la urmă dai de un drum. Nu se termina niciodată“

Ultima postare a lui Andrei Gheorghe pe blog:

„Un vînt de nebunie îmi șuieră prin cap. Oameni aparent normali decolează brusc și se transformă în nebuni cu spume la gură sau strigoi cu ochii sticlind a revelație divină. Un tânăr de 28 de ani își declară admirația pentru Adrian Nastase, moartea lui Iulian Vlad declanșează bocitoare care ne vorbesc de caracterul sau “solar”, un condamnat dă lecții la televizor ministrului justiției, educația este condusă de un domn cu educație precară, hoțul se stropșește la jurnalist întrebind despre proveniența banilor cu care acesta și-a făcut o casă, Palade bate oameni în live și lumea-l înțelege, popi cutremurați de dreapta credință împraștie blesteme și tot așa și tot așa. Surpriza-ți sare-n poala ca un iepure satanic, impostori cu acces la internet se declară ofuscați cînd sînt prinși cu rața-n gură, târfe povestesc despre monogamie, bețivii luptă împotriva alcoolismului și orbii ne predau arta fotografiei. Nu înțeleg.

Postarea este declanșată de o îmbrinceală filologică avută cu domnul Eftimie de la Times New Roman care după ce a postat o nazdrăvanie (limba română s-ar exprima mai bine in grafia chirilică) și a fost corectat, insistă 2 zile în susținerea poziției. Păi poziția este de nesusținut și cel mai bun lucru este să spui, ok, am greșit. Nu și domnul Eftimie care insistă pe un drum sinucigaș cu seninătatea unui kamikaze. Cum poate un tînar să nege realitatea într-un asemenea hal? Inteligent, umorist, glumeț cu scoala terminată? Cum poate să se comporte ca un Vozganaian, un Sova sau un Capsali? Un tupeu olimpian e scuza? Sau adaptarea la piața și la viața, descoperirea ideii că dacă așa merge, păi așa faci și tu? O cangrenare a spațiului public în care învingătorii sînt obraznici, habarniști dar tari în clonț și mușcătura? O lume invadată de imbecili cu titluri, de miniștri semidocți, de primarițe iuți în verb, de ziaristi sordizi și de afaceriști etatisti? O lume nouă, bravă și minunată ne-am construit noi toți și alta nu mai e. Cui nu îi convine, e liber să plece, aici sîntem noi și al nostru e totul! Și știți ceva, ei au dreptate"