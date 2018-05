Dragnea minte legat de Pilonul II de pensii

Parlamentul nu va da o lege, iar guvernul nu va da o ordonanță prin care să naționalizeze sau desființeze în mod explicit pensiile private, dar o vor face de fapt printr-o campanie de reglementări, propagandă mincinoasă și fake news.

Liviu Dragnea minte, după cum îi este natura. Profund necinstit, fățarnic, răzbunător și amenințător ca un milițian comunist. Mai nou, i-a amenințat cu legea penală pe toți cei care – oameni politici, dar și analiști independenți și jurnaliști – difuzează cu bună știință „informații false“, adică susțin că Dragnea și guvernul lui urmăresc naționalizarea sau desființarea Pilonului II de pensii.

Ce-i drept, documentul Secretariatului General al Guvernului privind prioritățile legislative ale Executivului nu vorbește despre naționalizare sau desființare, ci despre suspendarea contribuțiilor la Pilonul II în ultimele șase luni ale anului. Înarmat cu scuza penibilă a președintelui Comisiei de Strategie și Prognoză că în documentul respectiv a apărut o „eroare materială“, Dragnea nu a respins suspendarea contribuțiilor la Pilonul II, dacă „analiza randamentelor“ celor două piloane va dovedi că se impune o astfel de măsură, pentru a oferi cetățenilor „posibilitatea de a opta“. Ceea ce se reduce, în esență, la un anunț că de fapt contribuțiile vor fi suspendate. Nu există „analiză a randamentelor“ Pilonului I, indiferent cum vor fi manipulate cifrele, pentru simplul motiv că acesta nu produce niciun fel de randament, pentru că banii nu sunt investiți în nimic. Sistemul public de pensii este un sistem PAYGO (pay as you go), adică ce se ia de la contributori se duce imediat în plata pensiilor la zi. Singurul „randament“ pe care îl poate produce pensia publică este majorarea punctului de pensie prin decizie guvernamentală, adică politică. Aceasta ar fi prima minciună a lui Dragnea: statul va decide că Pilonul II are „randamente“ mai scăzute decât Pilonul I și va oferi cetățenilor posibilitatea să opteze pentru acesta, după ce în prealabil va suspenda contribuțiile către Pilonul II. Ceea ce este o acțiune autoritară de transfer forțat al banilor privați la stat.

Teoretic, scopul acestei mișcări este să acopere o parte din deficitul bugetului de pensii, care se va adânci și mai mult de la 1 iulie, data la care crește punctul de pensie. Practic, scopul este să acopere rapid deficitul bugetului de stat. Mai exact, bugetul din 2017 a fost construit pe o creștere economică de 5,2 % și un deficit sub 3%, cifre care sunt invalidate de realitate. Cheltuielile generate în principal de diversele majorări de salarii sunt mai mari decât încasările. Guvernul Dragnea 3 are nevoie ca de aer de suspendarea, pentru 6 luni, a contribuțiilor la Pilonul II de pensii pentru a astupa găurile bugetare, aer care îi va ajunge însă doar pentru scurt timp. După care, probabil, urmează naționalizarea celor 40 de miliarde strânse acolo până la finele lui 2017. Această realitate încearcă s-o mascheze guvernul prin diverse manipulări și amenințări.

Și aici vine cea de-a doua minciună, care este extrasă din arsenalul celui mai odios etatism: aceea că banii depuși în Pilonul II n-ar fi ai cetățenilor, ci ai statului. Mai întâi, că nici măcar banii de la Pilonul I nu sunt ai statului, ci ai cetățenilor, că de-aia se cheamă „contribuție la asigurări sociale“, și nu taxe și impozite la buget. Faptul că guvernele fac ce vor cu banii și îi mută dintr-un loc în altul nu înseamnă că banii din fondul de pensii devin ai statului, ci înseamnă că guvernul acționează ilegal. Cu atât mai mult nu este valabil pentru banii din Pilonul II. Faptul că statul colectează toate contribuțiile de asigurări sociale după care distribuie 3,7% la fondurile private nu reprezintă un transfer de proprietate de la stat la privat. Mai mult, banii din Pilonul II nu numai că sunt administrați în regim privat, dar sunt protejați de legile privind proprietatea privată. Banii nu sunt acumulați și administrați paușal, ci în numele asiguratului privat, iar suma finală nu se întoarce la stat, care s-o redistribuie în generozitatea sa nemărginită asiguratului care iese la pensie, ci se varsă direct în buzunarul acestuia. Sub nicio formă nu are ce căuta aici statul, pentru că altfel fondurile private ar fi fost introduse absolut degeaba. Or, prin suspendarea fondurilor pe termen limitat, dar cu posibilitatea de prelungire pe ce termen vrea statul, asistăm de fapt la o naționalizare de facto a Pilonului II. Această naționalizare parțială deja s-a întâmplat încă de la începutul anului, când contribuția la Pilonul II a fost micșorată de la 5% la 3,7%, în condițiile în care, prin lege, trebuia de fapt să crească la 6%.

În concluzie, parlamentul nu va da o lege, iar guvernul nu va da o ordonanță prin care să naționalizeze sau desființeze în mod explicit pensiile private, dar o vor face de fapt printr-o campanie de reglementări, propagandă mincinoasă și fake news, după un model verificat deja în Ungaria de Viktor Orbán, că doar nu vă așteptați la originalitate de la Dragnea. Jurnalistul Dan Popa a făcut o comparație revelatoare cu ce s-a întâmplat în Ungaria și Polonia, din care se pot identifica clar pașii pe care îi vor urma guvernanții pentru a-și atinge scopul.

Iar scopul Guvernului Dragnea-Dăncilă este să confiște banii economisiți de cetățeni pentru viitor și să îi consume în prezent, pentru a cumpăra timp și iluzia de bunăstare.