Florian Coldea: Jurnaliștii și politicienii care mă acuză azi ne cultivau cu mare insistență

Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea a fost audiat marți în comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI. El a anunțat, după o audiere de opt ore, că va reveni cu noi detalii care ar putea fi de interes.

Coldea spune că, deși a atins toate subiectele aflate pe agenda comisiei, și-a ”rezervat dreptul - cu care membrii Comisiei au fost de acord - de a reveni in fata Comisiei cu noi detalii care ar putea fi de interes".

"Cred că am răspuns în mod proactiv la toate întrebările adresate despre aceste subiecte care erau pe ordinea Comisiei, dar și la întrebările suplimentare care au aparut în cadrul discuției.

Răspunsurile s-au referit la o serie de chestiuni, alegații, acuzații, vehiculate în spațiul public, ale unor foști sau actuali beneficiari și parteneri instituționali, ale unor jurnaliști, oameni de media, care ne acuză astazi - dintre care pot să vă spun că o parte ne cultivau cu multă insistență -, dar și din partea unor foști colaboratori, rezerviști.

Am explicat în detaliu care sunt procedurile și modul de relaționare cu toate aceste categorii de interlocutor. Cu care conducerea instituției a relaționat. Atât formal, cât și informal, dar strict în limitele legii", a spus Florian Coldea la finalul audierilor.

Coldea a spus că nu înțelege sintagma ”stat paralel" și că el a servit doar ”statul vertical":

"Ma pot referi doar la statul vertical (...) pe care l-am servit puternic și protectiv în slujba României și pe care îl cunosc" iar "la acest efort au participat și alte persoane " dintre care unele, din "varii motive”, ajung în prezent să îl redefinească.

El a spus că protocoalele de cooperare cu alte instituii au avut un "un caracter limitativ, pentru a preîntâmpina eventuale excese" și că acestea au fost utile în prevenirea riscurilor la adresa Romaniei.

"Siguranta României, așa cum o resimt cetățenii astăzi nu este un dat, așa cum foarte mulți cred, ci este rezultatul unor eforturi instituționale și sacrificii individuale”, a mai spus Coldea.

"Atrag atenția că, deși înțeleg atracția pentru mister, povești cu spioni, contraspioni, precum și frustrarea unora și nevoia altora de a inventa alte vinovății, aceste demersuri riscă să se transforme într-o adevărată vânătoare de vrăjitoare care afectează instituțiile fundamentale ale statului român și prin asta capacitățle democratice de apărare a României, așa cum au fost ele definite de lege și de normele euroatlantice pe care unii pretind că le apara", a spus Coldea la finalul declarației sale de presă.

***

„Am venit din respect pentru Parlamentul României, o instituţie fundamentală a statului român, să răspundem tuturor întrebărilor adresate de comisie, aşa cum am făcut de fiecare dată. La sfârşit o să ţinem o declaraţie de presă”, a spus Florian Coldea, marți, înaintea audierii sale în comisie.

Preluare foto Digi 24

***

Generalul Florian Coldea a negat marțea trecută că i-ar fi cerut lui Claudiu Manda amânarea audierii sale în comisia de control al SRI pe motiv că ar fi răcit. Prins cu minciuna, Manda dă vina pe presă care ar fi deformat spusele sale dar nu explică amânarea audierii lui Coldea.

Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului, Florian Coldea, a spus că decizia amanarii a fost luata unilateral de comisia SRI, pe motiv ca ora la care a fost programata audierea a fost 14.00 si s-a considerat ca lucrarile s-ar prelungi pana seara tarziu.

"Nu am nicio problema sa ma prezint oricand in fata comsiei SRI pentru a discuta orice subiect aflat in dezbatere", a declarat generalul Coldea pentru Ziare.com.

Claudiu Manda a confirmat la Antena 3 cele declarate de Coldea: "A precizat ca nu are nicio problema sa fuga de Comisie, ca vine la Comisie. A spus ca este racit" dar a atribuit presei deformarea declarațiilor sale, pretinzând că ar fi făcut clarificari pe subiect înainte chiar de declarația dată de Coldea.

Claudiu Manda (PSD), a anuntat luni ca audierea fostului prim-adjunct al directorului Serviciului, Florian Coldea, care ar fi trebuit sa aiba loc marti, se amana cu o saptamana, deoarece acesta a anuntat ca este racit.

Florian Coldea ar fi trebuit sa fie audiat în comisia de control al SRI dupa ce mai multe persoane audiate i-au atribuit implicarea serviciului în activitatea altor institutii ale statului.

In cadrul comisiei au fost audiati pana acum presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostul sef al SRI, actual ambasador in Statele Unite, George Maior, urmand ca Florian Coldea si Traian Basescu sa fie si ei invitati in fata comisiei.

"Atat in ceea ce-l priveste pe domnul Tariceanu, cat si pe domnii Coldea, Maior si Basescu, sunt aspecte de lamurit, in ceea ce-i priveste pe domnii Coldea si Maior - perioada cat au condus SRI, functionarea SRI, chestiunile interne, inclusiv elemente punctuale in care invitatii la Comisie au spus chestiunile acestea punctuale, discutii avute, de interventii avute si sigur ca acest lucru ar trebui verifiat - daca s-au intamplat si in ce context s-au intamplat", declara Claudiu Manda in luna februarie.

***

Florian Coldea a demisionat din SRI la inceputul lui 2017, dupa acuzatiile lui Sebastian Ghita.

Dupa ce timp de 12 ani Florian Coldea a ocupat locul doi in SRI, fiind considerat "creierul" institutiei, in ianuarie 2017 a fost trecut in rezerva de catre presedintele Klaus Iohannis. Acuzatiile la adresa sa nu s-au oprit insa.

Un om din sistem, ofiterul SRI Daniel Dragomir, anchetat in dosarul Black Cube si demisionat din Serviciul de Informatii in anul 2013, a iesit public si a vorbit despre ceea ce a numit culoarele justitiei si ale presei. Mai precis, implicarea Serviciului Roman de Informatii in actul de justitie, urmarirea dosarelor penale pana la o sentinta dorita si alegerea completelor de judecata in acest sens. Dragomir spunea ca aceste actiuni sunt sustinute in media, "tintele" fiind "condamnate public" inainte de a primi o sentinta finala in instanta.

Preluare foto stiripesurse.ro.

Creierul operatiunilor in SRI a fost aratat tot Florian Coldea, iar in domeniul judiciar Laura Codruta Kovesi, doi sefi pe care Dragomir i-a acuzat ca si-au aservit institutiile in interes personal.

"Tintele erau stabilite in comun. Cunosc doi oameni care erau atat de apropiati in uneltirea acestor lucruri. Este vorba despre PFA Kovesi si SRL Coldea care erau implicati. Pe lista aceea vor trebui pusi toti cei care au participat. In culoarul justitei suntem noi, penalii, societatea civila, media, penalii spun cei tinuti in arest 6 luni si apoi achitati. Pe partea cealalta trebuie sa se afle judecatorii. Sa inteleaga ca trebuie sa se termine cu aceasta mizerie, cum e cu cei care vin cu biletele si rugaminti", spunea Daniel Dragomir, citat de ziare.com.

Acuzatiile lui Daniel Dragomir au dus la o verificare amanuntita in cadrul Comisiei de Control al Serviciului Roman de Informatii din Parlament. Dragomir a oferit si o lista cu 65 de nume, oameni care puteau sa confirme spusele sale, printre acestia fiind ofiteri din SRI, politicieni, angajati din sistemul judiciar si din media sau oameni de afaceri.