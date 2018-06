Totul pentru salvarea lui Dragnea! PSD va da OUG pentru Codurile penale și abuzul în serviciu

După ședința CEx al PSD de vineri, este evident că guvernul va da ordonanță de urgență pentru salvarea condamnatului penal Dragnea de consecințele sentinței prin care a fost condamnat joi de Curtea Supremă, în primă instanță, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

De altfel, Dragnea a fost cât se poate de explicit asupra căii pe care o va urma, cu camarila de partid strâns unită în jurul său și care, vineri, după ședința CEx a emis o rezoluție din care aflăm că Dragnea este garantul partidului pentru lupta împotriva abuzurilor.

”Au spus că nu putem să ezităm să ducem la capăt lupta începută, de normalizare a legilor Justiției și de destructurare a acestui sistem ocult”, a spus Dragnea, într-o traducere personală a discuțiilor pe care le-a avut cu liderii partidului.

”Le-am spus că nu am nicio ezitare, că am de gând să merg până la capăt”, i-ar fi asigurat Dragnea.

Liderul PSD a spus clar ca formula parlamentara a fost gresita si ca de acum inainte PSD va adopta alta strategie, mai exact cea a ordonantelor.

”Maniera mea de a avea o abordare procedurală corectă, în Parlament, s-a dovedit greșită. În Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea cu procedură normală. Orice lege e atacată, retrimisă, doar doar să nu se mai pună în practică”, s-a plâns Dragnea pentru a crea, astfel, premisele imperative ale adoptării modificărilor prin OUG.

”Decizia mea e foarte fermă: rămân la conducerea PSD pentru a duce toate aceste lucruri la capăt, rămân și la conducerea majorității parlamentare, nu va trece moțiunea de cenzură. Am decis să fim mult mai fermi și mai radicali cu ce trebuie să facem”, a mai spus Liviu Dragnea cu privirea unui atentator sinucigaș care-și propune să arunce statul în aer.

Despre ”normalizarea legilor justitiei si a Codurilor penale” a vorbit si Gabriela Firea. Aceasta a declarat dupa CEx ca partidul va lua in discutie daca se va emite o Ordonanta de urgenta pentru Codurile penale.

”Săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a experților în domeniul juridic, a colegilor parlamentari și miniștri și se va lua o decizie în acest sens”, a spus Firea.

Declarația adoptată de CEx al PSD il învestește pe Dragnea cu garanții de reprezentare pentru programul de guvernare și, mai mult ca ”principal factor de stabilitate al guvernării şi al majorităţii parlamentare”.

Cât privește pericolul adoptării, prin ordonanță, a modificărilor la Codul penal care să-l dezincrimineze pentru infracțiunea care i-a adus condamnarea și pentru care să poată cere rejudecarea procesului în care a fost deja condamnat penal, ca să scape de efectele recidivei, declarația CEx lasă să se înțeleagă că, sub pretextul invocat chiar de Dragnea în declarațiile sale, se vor accelera procedurile privind adoptarea modificărilor la legile justiţiei şi a codurilor penale. Adică va fi adoptată o OUG mult mai toxică decât OUG 13. Totul pentru condamnat. Cu el până la capăt.

De altfel, Dragnea a catalogat articolul privind abuzul in serviciu in virtutea caruia a fost condamnat drept unul ”neconstitutional si sovietic” din cauza caruia ”mii de romani” stau in puscarii.

Ideea unei ordonante de urgenta a fost vehiculata si de premierul Dancila si Tudorel Toader, care au acuzat judecatorii care l-au condamnat pe Dragnea ca nuau tinut cont de o decizie a CCR

Declaraţia CexN al PSD:

„Având în vedere programul de guvernare asumat de Partidul Social Democrat în faţa cetăţenilor români, la alegerile generale din 2016; Ţinând cont de măsurile din acest program, care urmează să fie luate sau care sunt deja în curs de implementare şi care pot aduce beneficii majore în ceea ce priveşte creşterea veniturilor românilor şi pentru realizarea investiţiilor de interes strategic pentru România; Luând în considerare faptul că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este garantul politic al realizării programului de guvernare şi principalul factor de stabilitate al guvernării şi al majorităţii parlamentare; Respectând prezumţia de nevinovăţie şi dispoziţiile în această materie din directivele europene, din deciziile CEDO şi ale Curţii Constituţionale, care statuează acest principiu ca una din valorile fundamentale ale democraţiei şi ale statului de drept, Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat DECIDE:

1) Susţinerea a preşedintelui PSD Liviu Dragnea în toate funcţiile politice deţinute de acesta la conducerea partidului şi la conducerea Camerei Deputaţilor din Parlamentul României.

2) Susţinerea Guvernului condus de primul ministru Viorica Dăncilă, pentru continuarea şi accelerarea realizării măsurilor prevăzute în programul de guvernare.

3) Realizarea tuturor demersurilor legale şi constituţionale pentru finalizarea şi accelerarea procedurilor privind adoptarea modificărilor la legile justiţiei şi a codurilor penale, pentru punerea acestora în acord cu deciziile Curţii Constituţionale, a Curţii Europene Drepturilor Omului, a directivelor europene şi în conformitate cu standardele în această materie ale Comisiei de la Veneţia

4) Utilizarea cu fermitate a tuturor mecanismelor şi procedurilor legale şi parlamentare pentru denunţarea abuzurilor din Justiţie, realizate în baza unor protocoale secrete ilegale.

5) Utilizarea cu determinare a tuturor căilor legale pentru consolidarea autorităţii Curţii Constituţionale, astfel încât deciziile definitive şi obligatorii ale acestei instanţe supreme să fie respectate şi puse în executare de către toate autorităţile statului român”.

(sublinierile aparțin redacției)