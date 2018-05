Procurorii brașoveni cer respectarea întocmai a recomandărilor GRECO

Procurorii Perchetului de pe lângă Judecătoria Brașov cer amânarea deciziilor CCR referitoare la legile justiției până la primirea avizului Comisiei de la Veneția și respectarea recomandărilor Greco și se arată indignați de propunerile legislative care plasează magistratul alături de clanuri mafiote.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov citat de Mediafax, la finalul Adunării Generale a procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, tratatele internaţionale la care România este parte sunt obligatorii şi se aplică cu prioritate, în faţa normelor legale interne, astfel că şi recomandărilre GRECO sunt obligatorii pentru legiuitorul român.

Adunarea Generală a procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov s-a reunit, vineri, pentru a discuta situaţia sistemului judiciar prin prisma modificărilor legislative în desfăşurare.

Comunicatul integral al procurorilor de pe lângă Judecătoria Brașov

1. Suspendarea oricaror altor decizii din partea Curtii Constitutionale a Romaniei sau din partea celorlalti factori implicati in procesul legislativ cu privire la Legile Justitiei pana la emiterea avizului Comisiei de la Venetia, organism al Uniunii Europene; in conformitate cu principiile statuate de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauzele Costa c. Enel (C-6/64), Kreil (C-285/98) si Simmenthal (C-106/77), dreptul Uniunii Europene se aplica cu prioritate in fata dreptului national, chiar si in fata Constitutiei.

2. Respectarea intocmai a recomandarilor emise de GRECO cu privire la Legile Justitiei; In conformitate cu prevederile art.11 si art.20 din Constitutia Romaniei, Tratatele internationale la care Romania este parte sunt obligatorii si se aplica cu prioritate, in fata normelor legale interne, astfel ca implicit si recomandarilre GRECO sunt obligatorii pentru legiuitorul roman.

3. Sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la proiectele de modificare a legislatiei penale si suspendarea oricaror dezbateri pana la emiterea avizului consultativ de catre Comisia de la Venetia;

4. Dupa emiterea avizului de catre Comisia de la Venetia atat cu privire la Legile Justitiei, cat si la modificarile Codului Penal si Codului de Procedura Penala, sa aiba loc o consultare reala a magistratilor prin Adunarile Generale cu privire la modificarile legislative propuse, iar dezbaterile sa aiba un caracter efectiv, in care fiecare text legal sa fie discutat, analizat pe larg, nu in bloc, experienta anterioara a procedurilor legislative privind Legile Justitiei care au fost constatate neconstitutionale de doua ori, fiind edificatoare cu privire la efectele negative pe care le are adoptarea unor texte legale in graba si cu nesocotirea opiniei specialistilor in drept si a practicienilor.

5. Luarea in considerare a avizelor negative emise de CSM pana in prezent, cat si a opozitiei manifestate de majoritatea instantelor si parchetelor in Adunarile Generale, cat si in memoriul celor 4.000 de magistrati.

6. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov se delimiteaza de Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR), ideile exprimate de persoane din conducerea acestor asociatii reprezentand opinii personale, nicidecum opinia majoritara a corpului magistratilor.

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov sustin demersurile intreprinse de Asociatia Procurorilor din Romania si de Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, intrucat acestea converg cu opiniile si punctele de vedere ale procurorilor din aceasta unitate de parchet.

7. Referitor la pozitiile publice exprimate recent de ministrul Justitiei, domnul Tudorel Toader, cu privire la solutiile de achitare din sistemul judiciar, aducem la cunostinta opiniei publice ca ministrul Justitiei nu este competent sa aprecieze asupra intrunirii elementelor constitutive ale unor infractiuni, sa stabileasca vinovatia sau nevinovatia unor persoane si nici sa faca aprecieri cu privire la activitatea profesionala a magistratilor, aceste atributii revenind in exclusivitate organelor judiciare, respectiv CSM, consideratiile facute de acesta in spatiul public fiind inacceptabile intr-un stat de drept, solicitarea unor liste de magistrati considerati de ministru abuzivi doar pentru ca unele dosare s-au soldat cu o solutie de achitare (solutie absolut normala intr-un sistem de drept democratic, indicele achitarilor in UE fiind de 25%, cu mult peste procentajul din Romania), reprezentand o grava ingerinta in actul de justitie, amintind mai degraba de notiunea de "sondergericht" decat de un stat european, in care domnia dreptului este unul din principiile fundamentale ale functionarii societatii.

Prin urmare, solicitam CSM analizarea de urgenta a conduitei publice a domnului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, in conformitate cu atributia constitutionala a Consiliului de garant al independentei sistemului judiciar si luarea masurilor legale in consecinta.

8. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov isi exprima indignarea fata de recentele propuneri legislative care plaseaza magistratul roman pe acelasi picior de egalitate cu membrii clanurilor interlope, pornind de la prezumtia absoluta ca toti magistratii comit abuzuri, precum si fata de numeroasele texte legislative care se propun a fi introduse si care reglementeaza o serie de infractiuni noi destinate exclusiv magistratilor, in conditiile in care Codul Penal contine deja o serie de infractiuni care sa poata fi retinute in cazul incalcarii legii de catre magistrati.

Apreciem ca astfel de infractiuni, precum si redefinirea notiunii de eroare judiciara prin atribuirea unui caracter penal celei mai mici culpe profesionale, reprezinta o incercare inacceptabila de intimidare a corpului magistratilor, o premiera legislativa absoluta, astfel de dispozitii legale fiind de neconceput in sistemele de drept ale statelor democratice, bazate pe suprematia legii si pe independenta totala a sistemului judiciar.

Mentionam ca legislatia romana contine deja prevederi referitoare la raspunderea magistratilor atat civila, disciplinara cat si penala, aceste texte fiind in acord cu standardele europene in materie, Rapoartele MCV facute de Comisia Europeana nefacand vreo mentiune cu privire la insuficienta ori neconformitatea cadrului legislativ cu privire la acest aspect.