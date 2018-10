Ce începe prost (și Tudorel a început prost) se termină rău: Slugărel (cum îl alintă protestatarii pe ministrul Justiției) a cerut (conform parteneriatului penal PSD-ALDE pentru eradicarea justiției) revocarea procurorului general Augustin Lazăr. Rechizitoriul lui Tudorel are 20 de puncte - exact ca la Kövesi.

Tudorel era în concediu (de socru mare) când a conceput textul, care arată chiar ca o compunere de vacanță. Pare o revocare de sine. Tudorel a copiat câteva puncte din revocara lui Kövesi pe care le-a completat cu reproșuri la adresa protocoalelor, a proceselor pentru violențele din 10 august și a sintagmei „inculpați de rang înalt“ folosită de Lazăr. De, adevărul supără. Așa că inculpații de rang și de rangă l-au amenințat și pe Tudorel cu remanierea. Din vacanță, acesta trimitea de zor mesaje disperate pe care le ștergea după o oră. În ultimul mesaj Tudorel se temea că va dispărea „de la vârful instituției“. Apăruse într-adevăr zvonul că Tăriceanu nu-l mai susține, iar calamitatea Dragnea preferă dezastrul Nicolicea. Otravă curată. Alarmat, Tudorel a venit din concediu cu revocarea, a depus-o și a plecat îndărăt la nuntă. Nu este exclus totuși ca Dragnea să considere că, după atâtea crime la indigo, Tudorel e prea uzat și să vrea un executant mai dur, fără farafastâcurile lui Slugărel. Un semnal în acest sens a fost dat la Cotroceni, unde Dragnea s-a dus la întâlnirile convocate de președinte pentru a obține „consensul partidelor în regândirea legilor justiției“ (o, sfântă naivitate, numele tău e Klaus) însoțit de trei gorile (Nicolicea, Iordache și Șerban Nicolae) și jumătate (Cazanciuc). La plecare, Dragnea i-a lăsat președintelui „un set de zece principii și un set de șapte întrebări“. Victorie în două seturi: acum condamnații dețin principiile și pun întrebările. S-ar putea însă ca scenariul execuției lui Kövesi să nu se mai repete. Non bis in idem. Iohannis a anunțat că nu-l va revoca pe Lazăr - ceea ce l-ar relansa electoral ca ultim apărător al justiției, fixându-i pe Dragnea și pe Tăriceanu în zodia corupției nelimitate. Și totuși, binomul Tăriceanu - Dragnea a început să scârțâie întrucât Tăriceanu vrea să pară mai spălățel decât mezaliatul său. Toma Petcu (ALDE) a dezmințit separarea: „avem neînțelegeri cu PSD, dar nu ne certăm“. Cum ar spune Gigi Becali, ne înjurăm, ne jignim, dar nu ne insultăm. Între timp, suspans mare în partidul maimuțelor (vorba lui Țuțuianu)! Dăncilă pregătește remanierea - după ce a venit plină de cadouri din turneul ei neortodox: un spital (din Turcia) la Constanța și un port (București, la Dunăre) primit în Kuweit. Arabii toți răsar din cort să vadă Bucureștiul port. Și pe Dăncilă de sub coc. Remanierea a fost deja anticipată de numirea lui Hurduc la Cercetare. Acesta a făcut senzație, declarând că „oamenii vin dintr-o lume paralelă, din viitor“. De-aia merg acum spre trecut. De acolo, din trecutul negru, Rădulescu Mitralieră se visează ministru: „Aș fi bun la Transporturi“. Ca hamal, poate. În schimb, Grațiela Gavrilescu (ALDE) n-are emoții pentru Ministerul Mediului. Tocmai a revenit din Insula Paștelui, unde „a oferit asistență în creșterea nivelului de ambiție în lupta globală împotriva schimbărilor climatice“. Strașnic. La cât de ambițioasă e, Grațiela poate transforma Insula Paștelui în Insula Crăciunului. Și Palatul Victoria în Insula Șerpilor. De acolo, Dăncilă s-a dus la moaștele Sfântului Dimitrie, pe care l-a rugat s-o izbăvească de cel rău și cel viclean: știți la cine mă refer, a spus ea încet. Dar ovoce i-a șoptit: de ești tu aceea de care știu eu, rămâi sănătoasă, cucoană, în întunericul tău.