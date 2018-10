Care sunt indicatorii cu ajutorul carora poti evalua eficienta unei strategii de optimizare SEO?

In ziua de astazi, optimizarea SEO (Search Engine Optimization) reprezinta fundamentul oricarei strategii eficiente de marketing online. Este important ca orice antreprenor online sa cunoasca rolul si utilitatea serviciilor de optimizare SEO, mai ales tinand cont ca peste 90% din consumatori folosesc Internetul pentru a cauta produse si servicii.

Agentiile care ofera servicii de optimizare SEO iti pot ajuta business-ul sa obtina o vizibilitate cat mai buna in mediul online, astfel incat utilizatorii sa ajunga cat mai usor la acesta in momentul in care efectueaza o cautare in Google dupa cuvintele cheie specifice domeniului tau de activitate. Cu toate ca este important ca antreprenor sa stii cum functioneaza SEO, fara ajutorul unei agentii specializate este foarte dificil sa concepi o strategie eficienta si sa ii monitorizezi performantele. Foarte multi antreprenori care incearca sa isi optimizeze site-ul se limiteaza numai la optimizarea on page, insa aceasta este insuficienta pentru a obtine pozitii de top in motoarele de cautare, cu atat mai putin pentru a le mentine.

Pentru a concepe o strategie de optimizare SEO care sa iti aduca succesul in online, trebuie sa iei in considerare mai multi factori. Astfel, pe langa tehnicile de baza in SEO (optimizare on page si off page), este esential sa aloci resurse si pentru construirea de brand awarenes si crearea unui continut de calitate si relevant pentru utilizatori. O strategie SEO bine pusa la punct inca de la inceput iti poate genera peste 50% din traficul pe site si din volumul vanzarilor, generand in acelasi timp brand awareness si facilitand comunicarea cu clientii prin intermediul instrumentelor SMM (Social Media Marketing).

Insa a concepe o strategie de optimizare SEO nu este suficient - aceasta trebuie evaluata constant pentru a urmari evolutia performantelor. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul unor indicatori-cheie, cunoscuti si sub numele de KPI (Key Performance Indicators). Iata care sunt acestia:

1. Traficul organic, rata de conversie si valoarea comenzilor

Traficul organic este unul din cei mai relevanti indicatori, fiind usor de monitorizat si de interpretat cu ajutorul tool-ului Google Analytics. Alaturi de rata de conversie si numarul de comenzi, traficul organic iti poate spune multe lucruri esentiale cu privire la performanta strategiei tale de optimizare SEO.

Daca lucrezi cu o agentie profesionista, la fiecare final de luna vei primi un raport lunar in care va fi prezentata situatia acestor trei indicatori, precum si rezultatele generate de eforturile SEO. Punand in balanta costurile unui abonament SEO si rezultatele generate de activitatea agentiei, vei observa ca optimizarea SEO are un ROI (Return on Investment) mai bun decat campaniile de tip PPC.

2. Numarul de cuvinte cheie prin care utilizatorii ajung la site-ul tau

Pentru a putea analiza acest indicator, trebuie folosit un alt tool, numit Google Search Console, unde ai la dispozitie o serie de sub-indicatori relevanti in analiza performantelor strategiei de optimizare SEO, cum ar fi numarul de cuvinte cheie care au adus trafic organic, pozitiile medii in SERP pe acele cuvinte cheie, rata de click etc.

3. Visibility SERP Score

Visibility SERP (Search Engine Results Pages) Score indica gradul de vizibilitate al site-ului in pagina de rezultate Google, luand in considerare principalele cuvinte cheie specifice domeniului de activitate.

Spre exemplu, pozitia 1 in pagina de rezultate Google este echivalentul unui Visibility SERP Score de 100%, pozitia 2 - 97%, pozitia 3 - 93%, s.a.m.d. O agentie care ofera servicii de optimizare SEO va urmari evolutia acestui indicator si se va folosi de acesta pentru a evalua vizibilitatea brandului tau in Google, dupa cuvintele cheie targetate.

4. Prezenta brandului in mediul online, prin intermediul Google si numarului de pagini indexate

Daca efectuezi o interogare in Google dupa numele brandului tau, iti poti forma o imagine de ansamblu asupra performantelor strategiei de optimizare SEO si poti compara prezenta online a acestuia cu cea a competitorilor. Asadar, folosind numele brandului ca un cuvant cheie la o cautare in Google, ti se vor afisa toate paginile web unde se face referire la acesta. Cu cat numarul de pagini este mai mare, cu atat prezenta brandului in mediul online este una mai puternica.

5. Domain authority, page authority si profilul de backlinkuri

Desi analizarea si interpretarea lor este una mai complexa, acesti indicatori sunt de o importanta majora, deoarece Google pune foarte mult accent pe acestia in algoritmii sai de listare. Perioada de timp in care au loc schimbari majore asupra acestor indicatori este una mai mare, de aceea sunt foarte utili atunci cand vrem sa evaluam performantele strategiei de optimizare SEO pe o durata mai mare de 1 an.