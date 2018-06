Recompensa pentru Ciorbea: Pensie ca la CCR, plus salariu si spor pentru condiții grele

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, va avea de acum înainte o pensie echivalentă cu a judecătorilor de la Curtea Constituțională pe care o va cumula cu salariul, a votat miercuri Camera Deputaților, for decizional, cu 182 de voturi „pentru”, 82 „contra” și 10 abțineri.

"Avocatul Poporului, precum si persoanele care au exercitat functia de Avocat al Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior acordate, beneficiaza de pensie calculata si stabilita in aceleasi conditii cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale. Pensia de serviciu poate fi cumulata cu indemnizatia pentru mandatul in curs de exercitare", se arata in proiectul care modifica legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului, scrie Ziare.com

Deputatul USR Cristian Seidler le-a transmis colegilor care au votat si azi, si altadata, acordarea de pensii speciale sa "le fie rusine" si i-a cerut ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa vina in Parlament si sa explice daca asa se face "justitie sociala", informeaza News.ro.

Ca urmare a modificarilor, Avocatul Poporului va beneficia de o pensie speciala egala cu 80% din indemnizatia bruta aflata in plata a unui judecator al Curtii Constitutionale la care se adauga si sporurile aferente.

Conform unui document publicat pe site-ul CCR referitor la veniturile obtinute de judecatorii Curtii la data de 31 martie 2018, castigurile ar fi urmatoarele:

Indemnizatie bruta lunara: 29.269 lei

Spor pentru risc si suprasolicitare neuropsihica: 5.206 lei

Spor pentru pastrarea confidentialitatii: 1.041 lei

Spor pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase: 3.124 lei

Indemnizatia lunara pentru titlul stiintific de doctor: 950 lei

Total:39.590 lei

Pensia speciala (80%): 31.672 lei

Pe de alta parte, conform ultimei declaratii de avere publicate pe site-ul Avocatului Poporului in iunie 2017, pentru anul fiscal anterior, Victor Ciorbea a castigat lunar circa 12.500 de lei, insa, odata cu majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2018, salariul Avocatului Poporului poate varia intre 15.225 lei si 19.950 lei.

In varsta de 63 de ani, Victor Ciorbea a fost votat de majoritatea detinuta de PSD in Parlament pentru functia de Avocat al Poporului in mai 2014, mandatul sau fiind de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data.

Rolul fundamental al Avocatului Poporului este acela de a apara drepturile si libertatile cetatenesti in raport cu autoritatile publice si mai ales in raport cu cele executive.

Demisia lui Victor Ciorbea a fost ceruta in strada de protestatarii #Rezist din cauza pozitiilor adoptate de acesta in timpul unor crize importante, cum ar fi ordonanta de urgenta 13 sau Revolutia fiscala.