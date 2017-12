Hotnews: Demiterea conducerii ANCOM, modificată, cu sfidarea UE. Grindeanu, salariu de 7500 €

Parlamentul a adoptat in aceasta saptamana modificari majore in privinta numirii si demiterii conducerii arbitrului telecom (ANCOM), dar si in privinta salarizarii conducerii acestei autoritati care reglementeaza piata de peste 4 miliarde euro a comunicatiilor.