Boc reacționează: Nu am beneficiat de niciun tratament preferențial din partea lui Lucan

Emil Boc sustine ca nu a beneficiat de tratament preferential din partea medicului Mihai Lucan, iar despre contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed spune că a fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca inainte ca el sa fie ales primar.

Emil Boc a declarat, miercuri, corespondentului Mediafax ca a avut scurte interventii medicale, care nu au necesitat internare, atat la clinica de stat, cat si la clinica privata.

"Contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed, care stabilea pretul si suprafata de teren, a fost aprobat de catre Consiliul Local Cluj-Napoca inainte ca eu sa fiu primar.

In timpul mandatului meu, Consiliul Local a detaliat, prin Hotarari de Consiliu, precizarile din contractul de concesiune stabilite inainte ca eu sa fiu primar. Nu am beneficiat de niciun fel de tratament preferential din partea domnului Lucan, am avut scurte interventii medicale, care nu au necesitat internare, atat la clinica de stat, cat si la clinica privata.

In conditiile in care actul medical se putea realiza in Cluj-Napoca, am considerat firesc sa am interventia medicala acasa si nu in strainatate", a spus Boc.

Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a facut, timp de 3 ore, mai multe declaratii, miercuri, la DIICOT, sustinand ca sunt implicati ministrul Florian Bodog, primarul Emil Boc sau Gheorghe Funar.

La ieșirea de la DIICOT, deputatul USR a afirmat că medicul Lucan a fost ajutat de Emil Boc, care a fost operat la rândul său de medicul clujan şi pe care l-a avut consilier personal pe probleme de sănătate.

„Am adus astăzi niște precizari importante de care nu știți. El a fost ajutat în Cluj de domnul Emil Boc, el nu putea să facă busniss-ul numit Lukmed fără Emil Boc. O să vedeți în succesiunea de hotărâri de consiliu local cum se facilitează din ce în ce mai mult acest business numit de pacientți LucFurt. Domnul Boc a fost operat de profesorul Lucan și la clinica de stat, și la clinica privată. Domnul Boc l-a numit consilier personal, mă întreb și vă întrebați probabil toți, văzând ce personaj malefic este Lucan. Ma întreb ce anume l-a învățat domnul Lucan în calitate de consilier pe probleme de sănătate pe domnul Boc.

Domnul Boc a avut o problema de sănătate și mergea pe un anumit circuit fără să dea niciun ban, ori la clinica de stat, ori la clinica privată. Vă asigur că pe domnul Boc nu l-a întrebat nimeni unde lucrează că se știa foarte clar”, a spus Ungureanu, citat de Digi24.ro.

foto Gazeta de Cluj