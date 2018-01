Premierul Tudose ameninta cu demisia daca nu restructureaza guvernul: Pot sa plec acasa!

Premierul Mihai Tudose a declarat ca doreste o restructurare a guvernului, care nu ar trebui sa aiba mai mult de 19 ministere, pentru a eficientiza activitatea executivului. Tudose a declarat la Antena 3 ca este decis in aceasta privinta si ca in cazul in care restructurarea nu se va realiza este dispus sa ”plece acasa”.

”Eu nu spun ca am dreptate, dar eu asa o simt. Daca se hotareste ca nu am dreptate, inseamna ca trebuie sa plec acasa”, a spus premierul.

"Noi dorim eficientizarea actului de guvernare si sa avem cheltuieli mai mici cu functionarea statului. 28 de ministere e cam mult. Ar trebui mai putin. Sa fie un numar care sa inceapa cu cifra 1, nu cu 2. Ca-s 11, ca-s 19," a precizat Mihai Tudose, miercuri seara, la Antena 3.

Seful Executivului nu intentioneaza sa comaseze si structurile din teritoriu ale ministerelor.

"S-au creat o multime de structuri tinand de minister in teritoriu. O multime de pui. Le-as dori comasate. Asta elimina si birocratia. Acum cativa ani, mergeai in teritoriu si gaseai o cladire pe care scria Ministerul Muncii. Acum sunt vreo sase cladiri. Nici nu-s in acelasi loc. Trebuie sa umbli si trebuie sa ai si noroc sa-i gasesti pe toti pe acolo. Am vorbit cu doamna ministru Vasilescu. E de acord. O facem", a explicat Mihai Tudose.

Premierul a pecizat ca nu face parte din nicio tabara si ca va sta in functie cit tip poate sa faca ceva bine:

”Sunt membru PSDNe-am angajat sa eficientizam. Ne-am apucat de asta. Daca deranjeaza si unii speculeaza ca sunt tabere, eu ce sa fac? Am mai spus. Stau in functie cat timp simt ca pot sa fac ceva bine. Cand simt ca nu mai pot, ma duc acasa".

”Eu nu spun ca am dreptate, dar eu asa o simt. Daca se hotareste ca nu am dreptate, inseamna ca trebuie sa plec acasa, poate altii inteleg mai bine ca mine. Sa vina altcineva si sa o ducem in continuare asa, eventual sa facem inca 4 ministere

Cat despre actualii ministri, Mihai Tudose a spus ca nu exista niciun membru al Executivului cu care sa nu poata lucra in afara de ministrul de la Interne, Carmen Dan.

Atac la Dragnea: Eu n-am taiat porcul la SRI

Premierul Mihai Tudose l-a atacaat pe Liviu Dragnea, făcând referire la informațiile că liderul PSD tăia porcul alături de liderii SRI și le căra sticle de vin. Anterior, Tudose sugerase că Dragnea nu o lasă pe Carmen Dan să demisioneze.

„Eu m-am cam săturat, Eu nu am tăiat porcul cu nimeni de pe acolo, nu am fost în vie, nu am cărat sticle de vin pentru nimeni de pe acolo. Haideți să ne hotărâm, dacă SRI și SIE sunt nocive, haideți să le închidem. 'A, nu , clar are dubla comandă.' Relația cu serviciile este excepțională. O dată pe săptămână am obligația să relaționez, măcar pe linie instituțională”, a declarat Tudose.