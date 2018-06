Simona ovaționată de fani pe Arena Națională. Firea, huiduită copios a fugit repede

Aproximativ 20 de mii de romani au venit, luni seara, la National Arena, pentru a o felicita pe Simona Halep dupa castigarea turneului de la Roland Garros.

Fanii au primit-o cu foarte multa caldura pe Simona, dar a existat si un moment tensionat, cand primarul Gabriela Firea a incercat sa "fure spectacolul" si a sfarsit prin a fi fluierata copios de spectatori. Intr-un final, Firea s-a vazut nevoita sa paraseasca terenul in fluieraturile fanilor Simonei.

Momentul când firea incearca sa un exercițiu de imagine invatat in Voluntari, dar ce a ieșit se vede:

Pana la acel moment, primarul Capitalei i-a facut marcaj strans Simonei si, printre fluieraturile fanilor, a incercat sa anunte ca ii ofera cheia orasului Bucuresti.

"Simona, bine ai venit, bine ai venit in tara noastra! Nu fac altceva decat sa-mi exprim satisfactia ca ai venit in tara si sa-ti ofer cheia orasului Bucuresti", a spus Firea, care ulterior a iesit de pe teren intr-un cor de fluieraturi.

Dupa iesirea din scena a primarului, lucrurile au revenit la normal si atmosfera a fost foarte calduroasa.

Simona a parut extrem de emotionata si a spus ca este mult mai bucuroasa pentru castigarea turneului de Grand Slam dupa ce a revenit in tara.

"Va multumesc foarte mult ca ati venit. Am vrut special sa vin sa ne bucuram impreuna de acest trofeu. Bucuria e mai mare decat pe terenul central de la Paris. Va multumesc foarte mult. Este un moment deosebit, sunt foarte mandra ca sunt romanca! Aceste performante au venit si sunt suta la suta din tara noastra. Mereu m-am antrenat aici, am crescut aici si mereu am crezut ca se face performanta mare chiar daca provin dintr-o tara mai micuta", a spus Simona in fata spectatorilor.

"A fost un drum greu, vreau sa multumesc tuturor antrenorilor care au pus o caramida la aceasta performanta, familiei mele care m-a ajutat si sustinut in fiecare zi. Stim bine ca nu avem un sistem dezvoltat in sport, dar vreau sa multumesc Romaniei pentru tot ce mi-a oferit pana acum si vreau sa cred ca o sa mai avem multi campioni. Sper ca acest trofeu sa fie inceputul unei noi generatii de campioni si, de ce nu, si in alte sporturi. Sper sa avem mai multa incredere in noi, ca oameni, si sa credem suta la suta ca avem forta. Trebuie sa credem in noi intai", a mai spus Simona.

Pe scena a urcat si Ilie Nastase, primit de asemenea cu foarte multa caldura de spectatorii prezenti pe National Arena.

"Sunt foarte mandru de Simona. Si eu am trecut prin aceeasi situatie, am jucat trei finale inainte sa iau un Grand Slam. O felicit pe ea, pe parintii ei. Daca nu erau parintii, Federatia mai putin o ajuta... O felicit pentru ca a avut rabdare, iar dupa rabdare au venit si trandafirii, adica victoriile. Vreau sa va felicit si pe voi!", a spus Nastase.

Evenimentul s-a incheiat cu doua surprize muzicale din partea Monicai Anghel si a lui Marcel Pavel.