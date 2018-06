Cum se impart taberele in PSD dupa condamnarea lui Dragnea. Se clatina scaunul sefului?

Condamnarea cu executare a lui Liviu Dragnea a determinat conducerea PSD sa stabileasca o sedinta de urgenta a Comitetului Executiv in care sa se discute situatia creata. Liderii din teritoriu vor veni la Bucuresti si este de asteptat ca Dragnea să ceară un vot de sustinere care să-l mențină în funcția de președinte al partidului.

Pina vineri la ora 16.00, cind va avea loc CEx-ul, tabere in partid au inceput deja sa se configureze. Potrivit ultimelor informatii, ar fi fost convocată o ședință neoficială la ora 14.00 în cabinetul președintelui Camerei deputaților.

In apararea lui Dragnea au sarit premierul Dancila, Carmen Dan, Paul Stanescu, Rovana Plumb, Mihai Fifor, Olguta Vasilescu si alti citiva parlamentari care au scris pe facebook sau au dat comunicate de solidarizare cu liderul PSD, care este prezentat drept victima unei decizii politice a instantei de judecata. Printre organizatiile judetene care au dat comunicate in sustinerea lui Dragnea se numara Brașov, Alba, Dolj, Constanța, Mehedinți, Arad, Galați, Vrancea, Buzău, Botoșani, Telorman și Vaslui.

De remarcat ca Gabriela Firea a dat un lung comunicat in care a vorbit de nevoia de unitate a partidului, de momentul greu prin care trece PSD, dar nu s-a referit la condamnarea lui Dragnea ca la decizie abuziva a justitiei. Interesant este ca Firea a vorbit de ”noaptea cutitelor lungi” si a spus ca in partid ”se simte miros de singe”.

Majoritatea celor care au intervenit public in favoarea lui Dragnea au atacat justitia si au sugerat ca abuzul in serviciu ar trebui dezincriminat. Cel mai departe a mers premierul Dancila, care a spus ca cei care ii cer demisia lui Dragnea incalca Constitutia.

In acelasi timp, nici contestatarii lui Dragnea nu au stat cu bratele incrucisate, ei intilinindu-se inca de joi seara pentru a pregati planul de actiune. Este vorba de fostul premier Mihai Tudose, Gabriel Vlase, Marcel Ciolacu, Niculae Bădălău. Surse din PSD spun ca este vorba de aproximativ 20 de parlamentari care ar face opozitie la Dragnea, carora li se adauga citeva organizatii judetene. In acelasi timp, sunt multi altii care, desi nemultumiti de Dragnea nu au curajul sa se afiseze public, asteaptind sa vada din ce directie bate vintul pentru a lua o decizie.

Un mesaj destul de transant a dat Ecaterina Andronescu, mazilita impreuna cu Mihai Tudose, care i-a transmis lui Dragnea ca tara e mai importanta ca el.

'Eu sper ca mâine Comitetul Executiv să ia o decizie înțeleaptă și de asemenea să îi adresez rugămintea domnului Dragnea să se gândească la faptul că ne-am asumat responsabiilitatea guvernării și că țara este mai importantă decât oricare dintre noi.'', a spus senatorul Ecaterina Andronescu la România TV.

Alti lideri ai PSD, citati de stiripesurse.ro, spun ca Dragnea trebuie sa plece urgent din fruntea PSD, altfel partidul va fi pulverizat.

”Dragnea nu mai poate sta nici un minut în fruntea partidului. Vom fi pulverizați în țară și ignorați în Europa”, a spus unul din influenții lideri ai PSD din Ardeal.

”Nu avem cum să îi cerem lui Iohannis să respecte o decizie a Curții Constituționale când îți pui lacheii să spună că deczia ÎCCJ este una politică. Trebuie sa plece! Repede și curat!”, a sustinut un vicepresedinte PSD potrivit sursei citate.

Cei mai vehementi aparatori ai lui Dragnea





Prima care a sarit in apararea sefului PSD a fost premierul Viorica Dăncilă care a susținut chiar că toți cei care îi cer demisia lui Liviu Dragnea încalcă grav Constituția,



„Cred cu tărie în nevinovăția președintelui PSD și îl asigur de toată susținerea mea la conducerea partidului și a Camerei Deputaților – aceasta este singura atitudine corectă pentru respectarea prezumției de nevinovăție, așa cum ne cere Comisia Europeană, prin Directiva 2016/343. Consider că cei care cer demisia președintelui PSD înainte de pronunțarea unei decizii finale, încalcă grav Constituția României, Directivele Europene și standardele Comisiei de la Veneția, care garantează toate prezumția de nevinovăție. Guvernarea PSD -ALDE rămâne unită, obiectivele noastre, angajamentele noastre, determinarea noastră rămân aceleași. Vom realiza programul de guvernare și vom duce până la capăt angajamentele pe care ni le-am asumat în fața cetățenilor, uniți și puternici în fața tuturor piedicilor puse de cei care nu doresc binele acestui popor”, a susținut Viorica Dăncilă, într-un comunicat de presă.



Premierul a criticat, totodată, judecătorii că nu au ținut cont de o decizie a CCR care recomanda parlamentului sa fizxeze un prag la abuzul in serviciu, neprecizind insa care ar trebui sa fie acesta.





La rândul său, ministrul de Interne, Carmen Dan, a susținut, pe Facebook, că sentința în cazul lui Liviu Dragnea este „una politizată” si și-a sfătuit colegii „să tacă inteligent”.





„Cumpătarea este o dovadă de înțelepciune și, atât timp cât lupta nu s-a dus până la capăt, consider că este mai bine să taci inteligent, decât să jubilezi gratuit... Nu este pentru prima dată când eu și colegii mei de partid trebuie să ne arătăm unitatea și tăria de caracter în fața unor momente grele. Am fost și voi fi alături de președintele partidului, Liviu Dragnea, şi sunt convinsă că, până la final, își va demonstra nevinovăția. Nu este o decizie definitivă! Este evident că această sentință este una politizată. Este răspunsul vindicativ nu numai la presiunea străzii, ci și la încercarea autorităților legislative și executive de a reforma statul de drept, acela real! De a armoniza legislația respectând Constituția și deciziile CCR, așa cum se întâmplă în orice democrație autentică!”, a scris Carmen Dan pe Facebook.





Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat si ea printr-un comuncat, in care insa, spre deosebire de ceilalti a vorbit de ”momentele dificile” prin care trece partidul, dar si de atacurile la care va fi supus PSD, inclusiv din interior.

"Acum se simte miros de 'sange politic'. Unii, din afara echipei noastre, si care in mod evident ne sunt adversari, isi vor intensifica atacurile si ne vor lovi. Vor incerca sa profite politic. Depinde doar de noi cum vom sti sa gestionam acest moment: cu gandul la cei care ne-au votat sa aducem o viata mai buna romanilor si constienti de datoria noastra fata de echipa careia ii datoram onestitate, solidaritate, calm.



Niciodata nu voi vorbi din afara unei echipe in care am intrat de bunavoie. Ar fi un gest de lasitate. Stiam de la inceput ca vor fi momente de succes in politica, dar si ore care ne vor testa caracterul. 'Caracterul unui om nu se arata in momentele de confort, ci in cele de schimbari si controverse', spunea Martin Luther King Jr.



Am dispret pentru cei care se gandesc doar la cariera si imaginea lor, parasind la greu familia din care fac parte. Au fost momente in care PSD si-a devorat liderii, prin jocuri de culise si nopti ale cutitelor lungi. Momente pe care, ulterior, partidul le-a decontat. E lucru dovedit, romanii nu empatizeaza cu tradatorii, sforarii si intrigantii. Suntem in an Centenar. Impreuna trebuie sa ne gandim mai mult la ceea ce ne uneste, decat la ceea ce ne dezbina", conchide Firea.



Și liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, spune că Liviu Dragnea trebuie să rămână la conducerea PSD și a Camerei Deputaților, iar la decizia instanței supreme a fost "o întreagă punere în scenă" a unei piese.



"Liviu Dragnea a fost condamnat încă înainte de aflarea deciziei de astăzi a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dovadă stă întreaga punere în scenă a acestei piese: amânările sentinței, pregătirea manifestațiilor pe Facebook, mobilizarea pentru proteste în stradă, citirea sentinței la oră de maximă audiență și creșterea tensiunii prin citirea sentinței lui Dragnea la sfârșitul ședinței. Până la pronunțarea deciziei finale, președintele PSD beneficiază de prezumția de nevinovăție iar partidul îl susține în continuare. Cei care cer demisia sa, înainte de pronunțarea unei decizii finale, încalcă grav Constituția României, Directivele Europene și standardele Comisiei de la Veneția, care garantează, prin prevederile lor, prezumția de nevinovăție. Pentru a duce la bun sfârșit programul de guvernare și reforma justiției, cu transpunerea în legislație a deciziilor CCR, CEDO și Directivele Europene, Liviu Dragnea trebuie să rămână la conducerea partidului și a Camerei Deputaților!", a afirmat senatorul PSD Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.





Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a declarat și el că Liviu Dragnea trebuie să beneficieze de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală și că nu vede niciun motiv ca acesta să demisioneze din funcția de președinte al partidului și al Camerei Deputaților.



"Nu văd niciun motiv pentru care Liviu Dragnea să nu rămână președintele PSD și al Camerei Deputaților! Mai mult ca oricând, trebuie să rămânem uniți în fața acestor presiuni multiple menite să destabilizeze echilibrul politic în România. Respectarea prezumției de nevinovăție, așa cum ne cere Comisia Europeană, prin Directiva 2016/343, trebuie aplicată și în acest caz. Până la pronunțarea sentinței definitive, nu avem dreptul să împărțim vinovății! Înțeleg că ne apropiem cu pași repezi de campania electorală, dar toți cei care cer acum demisia președintelui PSD trebuie să înțeleagă că încalcă Constituția României, Directivele Europene și standardele Comisiei de la Veneția", a afirmat joi Dan Nica, într-un comunicat de presă.