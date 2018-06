”Astept sa vad si eu motivarea, ca sa imi fac o parere. In orice caz, oricare cetatean beneficiaza de prezumtia de nevinovatie. Exista multi care au fost condamnati initial, apoi au fost achitati sau invers", a declarat vineri la Iasi Tudorel Toader.

Dăncilă, Dan și restul bocitoarelor lui Dragnea, puse la punct de Curtea Supremă

Curtea Supremă a reacționat vineri printr-un comunicat extrem de dur față de declaraţiile făcute de premierul României şi de alţi membri ai guvernului, ai PSD și ai coaliției după ce președintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare.

ICCJ transmite că membrii Guvernului sau ai Parlamentului nu au nicio cădere să aprecieze în ce măsură o hotărâre judecătorească va fi sau nu menținută în apel și, de asemenea, nu au nicio competență să aprecieze dacă acea decizie a fost dată sub o influență a arbitrariului, așa cum s-au exprimat unele voci. Magistrații ICCJ spun că acuzațiile aduse Instanței supreme potrivit cărora nu ar fi ținut cont de deciziile Curții Constituționale nu pot fi primite, având în vedere că hotărârea pronunțată ieri în cazul liderului PSD, Liviu Dragnea, nici măcar nu a fost motivată, transmite Digi 24

Comunicatul ICCJ:

„Potrivit art. 126 alin. 1 din Constituţia României, justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

Prin urmare, respectarea Constituţiei şi a principiului separaţiei puterilor în stat impune ca justiţia să se realizeze numai în sala de judecată şi numai în baza dispoziţiilor constituţionale ale legii.

Derularea procedurilor judiciare într-un stat de drept presupune faptul că judecătorii sunt singurii în măsură să se pronunţe asupra temeiniciei unei acuzaţii, în baza probelor aflate la dosar, dar şi faptul că orice analiză asupra celor statuate în primă instanţă nu poate fi realizată decât prin intermediul căilor de atac prevăzute de lege.

De aceea, membrii executivului sau legislativului nu au căderea să aprecieze în ce măsură o hotărâre judecătorească va fi menţinută sau nu în căile de atac şi nici nu au competenţa legală de a constata că aplicarea legii este sub influenţa arbitrariului, toate aceste competenţe aparţinând instanţelor de control judiciar sau Inspecţiei Judiciare, atunci când există indicii că s-ar fi săvârşit o abatere disciplinară.

De aceea, a susţine că Înalta Curte a încălcat deciziile Curţii Constituţionale înainte de a cunoaşte conţinutul şi raţionamentul logico-juridic al hotărârii nu poate sluji în nici un fel la corecta informare a publicului şi este de natură a arunca îndoiala şi neîncrederea asupra actului de justiţie.

Apreciem îndemnul la cumpătare, dar ne îndoim de sinceritatea unui astfel de demers atunci când el este dublat de afirmaţii potrivit cărora este evident că hotărârile au fost politizate sau reprezintă un răspuns vindicativ la presiunea străzii. Cumpătarea, atunci când este vorba de hotărâri judecătoreşti, presupune cunoaşterea aprofundată a procedurilor judiciare, dar, mai ales, a motivării hotărârii judecătoreşti în discuţie”.

(sublinierile aparțin redacției)

Context

Incredibil. Toader spune ca decizia ICCJ de condamnare a lui Dragnea este ”interpretativa”

Ministrul justitiei ii cinta in struna premierului Dancila si sustine ca judecatorii care l-au condamnat pe Dragnea nu au tinut cont de decizia CCR privind abuzul in serviciu.

Mai mult, Toader afirma ca decizia judecatorilor de la Inalta Curte este una ”interpretativa” si ca o ”decizie a CCR nu poate fi neglijata chiar daca legiuitorul nu pune textul legii in acord cu decizia”.

Ceea ce nu spune ministrul este ca in motivarea deciziei 392 din 6 iunie 2017, Curtea Constitutionala si-a declinat competenta in a judeca chestiunea pragului valoric la abuzul in serviciu, spunind ca acesta ar trebui reglementat de parlament. ”Curtea subliniaza ca legiuitorul are obligatia de a reglementa pragul valoric al pagubei si intensitatea vatamarii dreptului sau interesului legitim rezultate din comiterea faptei in cuprinsul normelor penale referitoare la infractiunea de abuz in serviciu, pasivitatea acestuia fiind de natura sa determine aparitia unor situatii de incoerenta si instabilitate”.

Deci nici vorba sa existe o decizie a CCR care impune un prag al abuzului in serviciu sau dezincriminarea acestuia.

Cu toate acestea, ministrul Tudorel Toader urmeaza calea deschisa joi de comunicatul premierului Dancila si sugereaza ca hotarirea judecatorilor Inaltei Curti ar fi viciata. In plus, comenteaza faptul ca nu a existat unanimitate in completul de 3 judecatori, unul avind o opinie separata, ca si cum acest lucru ar fi in neregula, ceea ce e grav pentru un ministru de justitie.

”Astept sa vad si eu motivarea, ca sa imi fac o parere. In orice caz, oricare cetatean beneficiaza de prezumtia de nevinovatie. Exista multi care au fost condamnati initial, apoi au fost achitati sau invers", a declarat vineri la Iasi Tudorel Toader.

Întrebat dacă Liviu Dragnea ar trebui să își dea demisia din fruntea Camerei Deputaților, Toader a spus că nu vrea să se pronunțe pentru că este o ”chestiune politică”.

Ministrul de Interne Carmen Dan, mesaj lacrimogen în apărarea condamnatului Dragnea

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, susţine că sentinţa de joi a Instanţei supreme în dosarul “DGASPC Teleorman” prin care Liviu Dragnea a fost condamnat este “una politizată”, adăugând că este convinsă că preşedintele PSD îşi va demonstra nevinovăţia.

Mesajul postat de ministrul de Interne pe pagina sa de Facebook

Cumpătarea este o dovadă de înțelepciune și, atât timp cât lupta nu s-a dus până la capăt, consider că este mai bine să taci inteligent, decât să jubilezi gratuit...

Nu este pentru prima dată când eu și colegii mei de partid trebuie să ne arătăm unitatea și tăria de caracter în fața unor momente grele. Am fost și voi fi alături de președintele partidului, Liviu Dragnea, şi sunt convinsă că, până la final, își va demonstra nevinovăția. Nu este o decizie definitivă! Este evident că această sentință este una politizată. Este răspunsul vindicativ nu numai la presiunea străzii, ci și la încercarea autorităților legislative și executive de a reforma statul de drept, acela real! De a armoniza legislația respectând Constituția și deciziile CCR, așa cum se întâmplă în orice democrație autentică!

Un moment ca cel de astăzi are o singură consecință: te întărește și, mai mult, te motivează să mergi mai departe. Asta am văzut eu acum la președintele partidului, Liviu Dragnea! Nu-l poate doborî o astfel de soluție, cum nu l-au îngenunchiat toate piedicile și strategiile… Și, în astfel de momente, când nimic nu mai corespunde firescului și logicii de bun simț, mai mult ca oricând, partidul strânge rândurile în jurul omului care arată că are puterea să rămână întotdeauna în picioare, cu demnitate și tărie de caracter!

Partidul Social Democrat va rezista tuturor presiunilor și își va duce până la final mandatul pe care românii i l-au încredințat! Rămânem cu toată convingerea alături de președintele Liviu Dragnea. Decizia de astăzi nu poate anula calitățile sale de om politic, de președinte care a adus partidul la cotele cele mai mari din istoria sa. Se apropie un an important, iar Liviu Dragnea poate face din nou istorie pentru PSD, împreună cu noi toți și având susținerea noastră!

Premierul Dăncilă, în ajutorul lui Dragnea, atacă Justiția. Cei care-i cer demisia încalcă Constituția

Dăncilă a lansat, în numele guvernului României, un atac împotriva Justiției la două ore de la condamnarea liderului PSD Liviu Dragnea. Dăncilă susține că decizia Curții este arbitrară și încalcă o decizie a CCR. Dăncilă mai spune că toți cei care-i cer demisia lui Dragnea încalcă Constituția.

Comunicatul integral transmis de guvernul României și semnat de Viorica Dăncilă:

Decizia instanței de judecată în cazul președintelui PSD ne arată că modul în care în România se aplică legea este încă sub influența arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o faptă prevăzută de un articol pentru care există deja o decizie a CCR că trebuie modificat pentru a fi în acord cu regulile Constituției.

Într-un stat democratic, incertitudinile nu au ce căuta în înfăptuirea actului de justiție, iar atât timp cât există decizii ale CCR pe care unii judecători le acceptă, alții nu, nu ne putem gândi decât că această hotărâre de condamnare nu se va menține și după recursul din apel.

Cred cu tărie în nevinovăția președintelui PSD și îl asigur de toată susținerea mea la conducerea partidului și a Camerei Deputaților – aceasta este singura atitudine corectă pentru respectarea prezumției de nevinovăție, așa cum ne cere Comisia Europeană, prin Directiva 2016/343.

Consider că cei care cer demisia președintelui PSD înainte de pronunțarea unei decizii finale, încalcă grav Constituția României, Directivele Europene și standardele Comisiei de la Veneția, care garantează toate prezumția de nevinovăție. Guvernarea PSD -ALDE rămâne unită, obiectivele noastre, angajamentele noastre, determinarea noastră rămân aceleași. Vom realiza programul de guvernare și vom duce până la capăt angajamentele pe care ni le-am asumat în fața cetățenilor, uniți și puternici în fața tuturor piedicilor puse de cei care nu doresc binele acestui popor.

***

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat, joi, de ICCJ, la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, pentru acuzația de instigare la abuz în serviciu.

Și alți social-democrați au criticat dur decizia de joi a ICCJ. „O decizie luată sub presiunea străzii, a unei părţi a presei, a serviciilor care încheie protocoale secrete sau a adversarilor politici nu trebuie să pună sub semnul întrebării bunul mers al României, să strice imaginea ţării în faţa partenerilor externi”, a declarat ministrul Apărării, Mihai Fifor.

„Încă o etapă din lupta grea, incredibil de grea s-a consumat astăzi, finalizându-se printr-o decizie aberant de nedreaptă! Care nu are nimic de-a face cu faptele şi lucrările dosarului şi parcă nici măcar cu lupta politică! Nu este o decizie împotriva unui om chiar dacă el e preşedintele partidului, ci împotriva partidului, împotriva milioanelor de oameni care au crezut şi cred în noi şi a milioanelor de români care astăzi o duc mai bine!”, a scris, tot pe Facebook, și secretarul general al PSD, Marian Neacşu.

Totodată, mai multe organizaţii judeţene ale PSD, între care cele din Vrancea, Alba, Braşov, Constanţa, Arad, au transmis joi seară comunicate de presă în care afirmă că PSD îl susţine în continuare pe Liviu Dragnea la conducerea partidului şi a Camerei Deputaţilor și că decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea nu este dreaptă şi nici nu va putea rămâne după judecarea apelului.