Teodorovici se ceartă cu șeful ANAF din cauza casei lui Iohannis și amenință că-l demite

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a intrat în conflict cu șeful ANAF pe tema imobilului din Sibiu pierdut de familia Iohannis în instanță. Teodorovici îi cere lui Ionuț Mișa să-i spună de ce ANAF nu a cerut trecerea imobilului în proprietatea statutului la Cartea Funciară.

Joi seara, Eugen Teodorovici a declarat la Antena 3 că șeful ANAF, Ionuț Mișa, nu-i va mai fi subordonat dacă „nu răspunde cerințelor”. Reacția ministrului vine după ce Mișa a spus că ANAF are nevoie de un titlu în baza căruia să ceară lui Iohannis restituirea uzufructului obținut de pe urma închirierii imobilului.



"În primul rând, nu există niciun conflict. Nu sunt schimburi de replici între ANAF şi ministrul de Finanţe, pentru că eu nu am replici sau contre cu subordonaţii mei. Ca să fie foarte clar. Dacă ar exista aceste contre, schimburi, nu ar mai fi subordonaţii mei. Ar fi fost bine ca domnul actual preşedinte al ANAF-ului să se gândească dacă spune că e într-o situaţie, să se fi gândit că a fost ministru de Finanţe anul trecut şi atunci întrebarea clar se pune de ce nu a trimis dânsul spre ANAF un astfel de document pe care dânsul îl solicită astăzi de la minister. Nu e nevoie de niciun fel de document, pentru că eu cred că este o neînţelegere la nivelul conducerii ANAF. De ce? Pentru că nu este nevoie de niciun fel de mandat. Este o prevedere legală foarte clară, şi anume ordonanţa 14/2007, la articolul 1, spune foarte clar că bunurile de orice fel intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului se valorifică de către ANAF", a declarat Eugen Teodorovici la Antena 3.



Ministrul de Finanțe a spus că așteaptă vineri să primească în scris de la Mișa de ce ANAF nu a solicitat la Curtea Funciară ca imobilul pierdut de familia președintelui Iohannis să fie trecut în proprietatea statului. În caz contrar, Teodorovici a lăsat să se înțeleagă că-l va schimba din funcție pe șeful ANAF.

"Am vorbit cu colegii de la ANAF, cu domnul Mişa nu am apucat, dânsul nu a fost o perioadă la minister, la locul de muncă, a avut o perioadă de concediu, dar am vorbit cu ceilalţi colegi. Am cerut ANAF-ului să-mi dovedească sau să-mi spună dacă s-a cerut în mod clar către Cartea Funciară administrarea acelui imobil ca fiind al statului. Mi s-a trimis un document în care (se spunea) „da, am trimis”, m-am uitat şi am văzut că au trimis, de fapt, o solicitare de radiere a familiei Iohannis din Cartea Funciară, nu e ceea ce am cerut eu", a declarat Eugen Teodorovici.



Teodorovici a explicat că acum trebuie făcută o nouă solicitare oficială către Cartea Funciară, prin care să se ceară ca imobilul respectiv să intre în administrarea statului.



"Trebuie să facă acum o solicitare oficială către Cartea Funciară prin care să ceară practic ca acel imobil să fie al statului. Dacă spun că nu, ştim că această cale nu poate fi urmată, dacă spun că da, în ziua doi e notificarea sumei de plată, dobânzi şi cu ce mai este acolo. Acţiunea este făcută în 2016, eu am întrebat dacă s-a făcut astăzi această acţiune direct la Cartea Funciară şi mi-a trimis aceea veche, care este către Cartea Funciară, dar nu de înregistrare, ci de radiere a familiei Iohannis", a completat Teodorovici.

De cealaltă parte, șeful ANAF a declarat că s-a consultat cu colegii din Ministerul de Finanțe, pentru a obține un titlu în baza căruia să ceară executarea.



"ANAF-ul este un organ de executare, el nu poate executa decât în baza unui titlu. Dacă ANAF-ul va primi o adresă scrisă şi un mandat de la Ministerul de Finanţe să execute (...) eu vă asigur 100% că se vor îndeplini toate cerinţele legale", a declarat Ionuţ Mişa la Antena 3.



Şeful ANAF a mai precizat şi faptul că Agenţia a mai primit un mandat de la Ministerul de Finanţe şi în timpul Guvernului Cioloş.



"La momentul respectiv, s-a dat un mandat ANAF-ului ca să întreprindă demersurile necesare pentru recuperarea acestei creanţe şi pentru înscrierea statului român ca şi proprietar al acestui imobil. La acel moment, ANAF-ul s-a adresat notarului", a completat Ionuţ Mişa.



De asemenea, legat de un comentariu al Ministrului de Finanţe care aprecia adresarea către notar din 2016 drept eronată, şeful ANAF a precizat că: "acest lucru îl vor stabili cei de la Direcţia Juridică".



Anterior, Eugen Teodorovici a anunţat că suma cumulată care ar urma să fie obţinută de la cei trei chiriaşi ai imobilului din Sibiu care a aparţinut preşedintelui Klaus Iohannis este de peste 2 milioane de lei.

Într-o adresă transmisă joi șefului ANAF, Ionuț Mișa, Administrația Fiscală din Sibiu informează că imobilul pierdut de soții Iohannis nu poate intra în proprietatea statului din cauză că există un proces de succesiune pe rol deschis la Tribunalul Sibiu de Rodica Baștea, soția lui Nicolae Baștea. În urma recuzării judecătorilor de la Tribunalul Sibiu, se mai arată în adresă, dosarul a fost strămutat la Tribunalul Hunedoara, unde va avea termen în luna octombrie 2018.

În adresa menționată, fiscul sibian arată următoarele: ”Până în prezent Statul Român nu are încă calitatea de proprietar, notarul îndrituit a dispus suspendarea procedurii succesorale, având în vedere litigiul aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, depinzând de soluția pronunțată de această instanță, respectiv și de cea pronunțată în calea de atac. Arătăm faptul că în perioada 2001 – 2015, proprietar al imobilului situat în Sibiu, str. N.Bălcescu nr.29 au fost Iohannis Georgeta, Iohannis Klaus Werner și Baștea Ioan. După hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Brașov, proprietari redevin defuncții Ghenea Elisei și Ghenea Maria.”

Fiscul sibian mai notează că familia Iohannis a încasat din închirierea imobilului din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, următoarele venituri în perioada 1.02.2001 – 12.11.2015:

pentru Iohannis Klaus Werner – venit brut 667.030 lei, impozit 81.098 lei

pentru Iohannis Carmen Georgeta – venit brut 611.826, impozit 73.062 lei

Prin urmare, cât timp statul nu este proprietar, nu-și poate recupera banii. Chiar și după ce devine proprietar, aceste sume nu le poate revendica decât tot în cadrul unui proces. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, i-a cerut, vineri, președintelui Iohannis să plătească de bună voie pentru a oferi un exemplu românilor, conștient că fiscul nu dispune de pârghii pentru a acționa imediat așa cum și-ar dori șeful său pe linie de partid, Liviu Dragnea.

Este discutabilă și suma în cauză, pentru că statul va trebui să dovedească faptul că ar fi exploatat casa în aceleași condiții de chirie super-avantajoasă. Cert este că Iohannis va trebui să returneze statului o parte din suma încasată în calitate de cumpărător al unui imobil retrocedat “prin fraudarea legii”, după cum a constatat instanța.