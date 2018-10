Dragnea și-a delegat atribuțiile de șef al Camerei Deputaților lui Florin Iordache

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat atributiile dupa infrangerea usturatoare de la referendum lui Florin Iordache,

"In data de 8 octombrie 2018, atributiile presedintelui Camerei Deputatilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor", arata decizia publicata, luni, in Monitorul Oficial.

Pe agenda oficiala a presedintelui Camerei Deputatilor nu figureaza, luni, nicio intrevedere, scrie Ziare.com.

Miscarea are loc in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor ar fi urmat sa sesizeze luni Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) privind un conflict intre Parlament si Parchetul General. Informatia privind depunerea sesizarii la CCR a fost confirmata oficial de Florin Iordache, care a spus ca sesizarea va ajunge la CCR atunci cand textul va fi finalizat.

Pe 25 septembrie, Florin Iordache a declarat, in sedinta Comisiei Juridica a Camerei Deputatilor, in cadrul dezbaterilor privind OUG 6/2016, ca prin semnarea protocolului cu SRI in anul 2016, procurorul general, Augustin Lazar, a transformat Serviciul Roman de Informatii in organ de cercetare penala, astfel SRI primind puteri sporite.

"Din punctul meu de vedere, protocoalele sunt inadmisibile si modul in care procurorul general a semnat aceste protocoale este de natura sa creeze un conflict constitutional si ne gandim foarte clar sa declansam un conflict constitutional datorita faptului ca prin semnarea de catre procurorul general a acestor protocoale, ma refer si la cel din 2009 si la cel din 2016, a venit sa adauge la Codul de Procedura Penala. (...)

Prin semnarea acestor protocoale, procurorul general a venit sa adauge la CPP si a transformat SRI in organ de urmarire penala. Noi analizam daca nu este vorba despre un conflict constitutional si daca este necesar sa sesizam Curtea Constitutionala", a sustinut Iordache.