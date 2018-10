Toader se sucește: Toate probele obținute în baza protocolelor să fie nule prin lege

Dezbaterea privind OUG 6/2016 adoptată de Guvernul Cioloș, privind punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica in procesele penale si la modificarea Codurilor Penale, a fost amânată în Comisia Juridică pentru că acest subiect se află în analiza altor instituții, precum CCR.

Ministerul Justitiei propune ca toate protocoalele incheiate de SRI cu celelalte institutii sa fie nule, fara nicio diferentiere daca e vorba despre un protocol care doar asigura accesul la sistemele tehnice. Drept consecinta, Ministerul vrea ca toate probele obtinute in baza acestor protocoale sa fie declarate nule nu de catre instanta cum ar fi normal, ci de legiuitor.

Noul presedinte al Comisiei Juridice, deputatul PSD Nicusor Halici, a precizat ca a transmis in zilele anterioare "tabele cu propunerile venite de la Ministerul Justitiei si Parchetul General" cu privire la OUG 6/2016.

"Ramane in continuare sa documentam, sa aprofundam si mai bine textele. Asta este propunerea mea. Si sa venim cu alte amendamente, daca le consideram necesare", a mai spus acesta.

Miza este uriașă după cum explică deputatul USR Stelian Ion, care dezvăluie și punctul de vedere asumat de Ministerul Justiției, condus de Tudorel Toader.

"Am primit aceste puncte de vedere in data de 3 octombrie pe email, dupa ce s-a schimbat presedintele Comisiei Juridice. Desi pe 18 septembrie dna secretar de stat Mariana Mot ne-a adus in Comisia Juridica aceste propuneri, dl Eugen Nicolicea le-a tinut secrete, ascunse, doua saptamani - le-am primit pe 3 octombrie.

- Ministerul Justitiei propune ca toate protocoalele incheiate de SRI cu celelalte institutii sa fie nule, fara nicio diferentiere daca e vorba despre un protocol care doar asigura accesul la sistemele tehnice.

- Dupa aceea, se propune ca toate probele obtinute in baza acestor protocoale sa fie declarate nule nu de catre instanta cum ar fi normal, ci de legiuitor.

- Se propune un nou caz de revizuire astfel incat toate cauzele judecate definitiv in care au fost administrate aceste probe declarate nule sa fie supuse revizuirii. Aceste elemente sunt cele mai importante”, a spus deputatul USR

Punctele de vedere al Justiției diferă de luările de poziție anterioare ale ministrului Tudorel Toader, care nu cu mult timp în urmă considera că instanțele sunt cele care trebuie să analizeze valabilitatea probelor obținute în parteneriat cu SRI în baza protocoalelor.

O propunere similara a fost facuta si in legatura cu OUG 18/2016, reamintindu-se faptul ca si "Codurile Penale sunt pe la alte autoritati", asa ca s-a decis amanarea dezbaterilor "pana la rezolvarea acelor stari juridice".

In acest context, Florin Iordache (PSD) a cerut presedintelui Comisiei Juridice sa solicite "si un punct de vedere actualului guvern" cu privire la OUG 18/2016.

"Sunt foarte multe articole care, din punctul meu de vedere, incalca drepturile foarte multor persoane", a subliniat Florin Iordache.

In acelasi timp, Parchetul General a spus care ar fi consecinta unei respingeri totale a ordonantei 6 si ele sunt dezastruoase, pentru ca sunt mii de cazuri, peste 5.000, care vizeaza nu doar infractiuni de coruptie, ci si de criminalitate organizata, trafic de droguri, trafic de persoane. (...) Nu se spune nimic ce se va intampla cu cele 5.000 de dosare, totul ramane in aer si supus interpretarii de la caz la caz", a declarat Stelian Ion.