Dragnea și Ponta se toarnă reciproc despre legăturile cu ”statul paralel”. Circ și acuzații

Liviu Dragnea a intrat în conflict cu Liviu Maior, fost director SRI și actualul ambasador la Washington, dar și cu Victor Ponta, care îl acuză că minte cu nerușinare când vorbește de „statul paralel” și de faptul că guvernul din 2012 ar fi fost primit în plic de la Maior și Coldea.

Scandalul dintre cei doi fosti colegi de partid si guvern este mai vechi, dar a luat amploare si a degenerat dupa ce marti seara, intr-o emisiune la A3, Dragnea a sustinut ca guvrnul Ponta a fost facut impreuna cu Maior, de la care a primit numele viitorilor ministri. In replica, Ponta il acuza pe Dragnea ca minte si ca a fost de fata la toate discutiile, acesta find cel care a insistat ca Laura Kovesi sa fie numita la DNA. Ponta promite dezvaluiri si sustine ca daca Coldea si Maior ar spune ceea ce stiu despre Dragnea, acesta ar face peste 100 de ani de inchisoare.

În legătură cu „statul paralel”, Liviu Dragnea ține să sublinieze că acesta se opune puterii alese democratic, că Parlamentul reprezintă tot poporul, este instituția supremă. De aici încercarea de a lăsa președinția fără nici o putere de decizie. Iar lupta cu „statul paralel” trebuie să continue.

Despre ce este cu adevărat, nici Dragnea pare că nu știe prea multe: „Centrul de comandă pe care eu încă nu îl știu, nu poate să rămână ascuns până la nesfârșit. Nu a fost încă blocat dar este deranjat”.

Cu toate că nu știe despre ce este vorba cu „statul paralel”, Liviu Dragnea îi asigură pe simpatizanții PSD că el este în stare să-i simtă vibrațiile: „această structură se agită foarte mult”. Modul de acțiune este în Parlament, unde dețin majoritatea: „Ce trebuie să facem, și vom face, modificăm legi și urmărim să fie puse în aplicare. Este cea mai corectă abordare”, a spus Dragnea la Antena3. „Cu credință, adevărul iese la iveală, va durea foarte tare”.

Ca o dovadă a existenței „statului paralel”, Liviu Dragnea povestește despre cum a fost făcut Guvernul Ponta, după căderea Guvernului Ungureanu și implicarea forțelor oculte care l-au împiedicat să devină ministru de Interne.

Dragnea îl acuză pe Ponta că acesta și-a format guvernul la comanda „statului paralel” excluzându-l pe el, liderul celui mai mare partid. „Ponta mi-a dat de înțeles că a făcut Guvernul cu George Maior (directorul SRI la aceea dată n.r.) și cu alții. I-am zis atunci că nu are rost să mai fac parte din proiectul ăsta și o să stau în banca mea”.

Liviu Dragnea se dezlănțuie împotriva lui George Maior pe care îl acuză fățiș de amestec direct în formarea guvernelor: „A fost o impunere a lui Ioan Rus la Interne. A fost o foarte mare nervozitate în rândul liderilor din teritoriu, care s-au strâns la partid să mă susțină (...) și ei voiau ca eu sa fiu ministru de Interne. (...)Maior mi-a zis sa nu fiu in Guvern, să mă ocup de partid. Eu i-am zis lui Ponta: «de când e SRI consultantul PSD?»”.

Tot „statul paralel” a numit și procurorii șefi la DNA și DIICOT. „La un moment dat Victor Ponta mi-a arătat o hârtie motolită, astfel încât să nu vadă ceilalți. Scria Nițu, Bica, Kovesi. Am întrebat ce e cu asta. M-a tras deoparte. Și mi-a zis ca asta s-a negociat. Bica la DIICOT, Kovesi la DNA” a mai spus Dragnea la Antena 3. Mi s-a spus ca s-a negociat cu Maior pentru aceste numiri. Lista era facut de Maior si Coldea. Numele au fost date de Maior. Au mai fost si alte actiuni in legatura cu acest subiect, dar cred ca e suficient”.

De remarcat că toate aceste atacuri la adresa lui Liviu Maior vin după ce acesta a declarat în fața Comisiei parlamentare pentru controlul SRI că Dragnea a participat la chermezele organizate de SRI, cu cei pe care acum îi acuză că făceau parte din „statul paralel”.

De asemenea, atacul furibund al lui Liviu Dragnea de la Antena 3 urmează și audierii fostului prim adjunct al SRI, generalul Florian Codlea, în fața aceleiași comisii parlamentare. Deși Coldea nu a vrut să dea multe amănunte despre cele declarate în fața deputaților, el a spus că nu înțelege și nu știe ce este „statul paralel” și că urmează să revină pentru a continua seria de audieri, o amenințare voalată la adresa lui Dragnea.

Reacția lui Victor Ponta nu s-a lăsat așteptată. Fostul premier îl acuză pe Liviu Dragnea că minte cu nerușinare și speră ca Sebastian Ghiță să dea publicității pozele cu Dragnea care pârlea porcul de Ignat și îi servea umil pe reprezentanții „statului paralel” cu câte o bucată de șorici.

Ponta i-a răspuns lui Dragnea pe Facebook: „Dragnea mincinosul s-a dus iar la televizor ca să îi mintă pe cei (din ce in ce mai putini) care încă mai au naivitatea sa îl mai asculte! Haideți să aflati istoria adevarata a Primului Guvern USL - pentru oamenii din aceasta tara nu trebuie sa ramana nimic din minciunile schizofrenice ale lui Dragnea Teldrum!”

În continuare, Victor Ponta povestește cu lux de amănunte ce s-a întâmplat la formarea Guvernului și cum s-a negociat, Liviu Dragnea fiind prezent și el.

„1. Am primit de la Traian Basescu mandatul de a forma Guvernul in seara de vineri 27 Aprilie ! Am mers ulterior la Guvern unde am avut o discutie protocolara cu Mihai Razvan Ungureanu si pe urma acasa.

2 Sambata 28 Aprilie am plecat impreuna cu Crin Antonescu si Daniel Constantin la Brasov unde am avut un meeting electoral care fusese deja programat! Pe drum le-am spus celor doi ca am in minte sa pastram structura guvernului anterior - si dupa alegerile din iarna sa schimbam totul pentru 4 ani! Deci Crin a fost cu mine toata ziua si ceea ce spune Dragnea Mincinosul ca a vorbit cu Crin este o aberatie totala! De la Brasov am plecat direct la Cornu!

3. Am stabilit sambata la Brasov cu Crin si Daniel sa ne vedem Duminica la casa socrului meu de la Cornu unde aveam conditii de discretie! Asta i-am spus si lui Liviu Dragnea - toti au fost de acord.

4. Duminica dimineata au sosit la Cornu urmatoarele persoane : Crin Antonescu, Edi Helvig ( Secretar General al PNL) , Daniel Constantin ( presedinte PC ) si Liviu Dragnea . La discutii au mai asistat Ilie Sarbu si la un moment dat a venit si Sebastian Ghita (prieten si cu mine si cu Liviu Dragnea la acel moment )! Sotia si soacra mea erau in aceeasi locatie dar nu au stat la discutiile noastre!

Am discutat multe ore despre structura Guvernului - despre repartizarea portofoliilor intre PSD , PNL si PC / am stabilit doar numele a 3-4 ministri ( cei prezenti plus Florin Georgescu la Finante care a fost singura mea cerere expresa si nenegociabila ) - cu ceilalti viitori ministri nici nu aveam cum sa discut si am avut o saptamana dupa sa ii contactez / si Crin mi-a spus ca dupa ce stabilim ce ministere primeste PNL urmeaza sa vorbeasca la Partid si sa imi faca propuneri.

Nu a fost prezent nici George Maior ( despre care stiu ca in acel weekend era la Neptun) nici altcineva in afara de cei mentionati mai sus ! Liviu Dragnea a stat toata ziua si a plecat ultimul de la mine! Era foarte suparat ca nu am fost de acord sa fie Ministru de Interne si ca i-am cerut sa ramana la Partid sa il organizeze pentru alegerile locale si generale din acel an ( nu ma gandeam in acel moment ca va fi si Referendum)! Dragnea l-a sunat pe George Maior ( cred ca si pe Florin Coldea) sa il roage sa ma convinga pe mine ca el e cel mai bun la Ministerul de Interne - si a promis ca daca il sprijina el va face acolo tot ce vrea SRI ! Maior i-a explicat ca nu se baga peste alegerile mele, ca Parlamentul si Basescu vor aproba ce propun eu si sa aiba rabdare!

L-am propus pe Ioan Rus pentru aceasta functie . Ulterior la CEX Psd Liviu Dragnea a vorbit cu Radu Mazare sa ceara schimbarea lui Rus chiar Dragnea / Radu Mazare a facut aceasta propunerw dar eu am obtinut majoritea la vot si a ramas cum am propus ( motiv pentru care ma uraste Dragnea si acum)!

Suntem 8 martori la aceste momente - toti in viata si capabili sa spunem adevarul!

De ce minte Dragnea Mincinosul despre ceva ce se poate dovedi atat de usor? Cred ca doar medicii mai pot explica!

Plus ca orice pesedist normal la cap il poate intreba - pai bine mai Nea Liviu , daca ai stiut asa ceva din 2012 de ce ne spui in 2018?!?! Si intre timp erai lipit de Ponta si spuneai cum e prietenul tau cel mai bun? Mare puslama mai esti bai Nea Liviu!

Dar l-am avertizat pe Dragnea Mincinosul ca de cate ori el spune o minciuna despre mine eu spun 5 adevaruri despre el! Asa ca maine urmeaza un nou lucru!”