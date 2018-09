Ministrul pentru Afaceri Europene: România riscă amendă de zeci de milioane de euro

Romania risca o amenda de zeci de milioane de euro, in timp ce va detine Presedintia Consiliului UE, daca nu transpune de urgenta in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, spune ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.

Acesta este mesajul pe care ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu (PSD), l-a transmis pe 19 iulie si 29 august, in doua scrisori remise sefului sau din PSD, Liviu Dragnea. El ii cere sprijinul pentru a implementa cat mai repede acest document european, scrie Ziare.com.

Asta dupa ce Comisia Europeana (CE) a anuntat pe 19 iulie ca a demarat o procedura impotriva Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE, deoarece nu a implementat Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand nu vom lua masurile necesare.

Este vorba de un document care a fost emis pe 20 mai 2015, iar Romania trebuia sa-l implementeze pana pe 26 iunie 2017. Desi in intarziere, Guvernul a ales, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege care a plecat la Senat abia pe 31 mai 2018. Acolo este si in prezent.

"Nu in ultimul rand, subliniem ca, de la intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona si pana in prezent, CJUE nu a pronuntat nicio hotarare intemeiata pe art. 260 alin (3) TFUE. Toate statele membre au facut eforturi pentru a evita o astfel de situatie", ii scria Negrescu, pe 29 august, lui Liviu Dragnea.

Una dintre prevederile care stipulate in lege era aceea ca firmele cu actiuni la purtator trebuiau sa-si faca public actionariatul. USR chiar a acuzat ca tergiversarea implementarii directivei europene in tara noastra a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, si arata cu degetul catre firma Tel Drum.

"In baza Directivei, firmele cu actiuni la purtator, asa cum a fost si Tel Drum pana de curand, vor fi interzise! Termenul limita pentru transpunerea directivei era luna iunie, dar pentru PSD a avut prioritate subminarea independentei Justitiei", sustinea USR.

Uniunea arata ca a depus de un an un proiect de lege pentru interzicerea firmelor cu actiuni la purtator, "dar acesta a fost pus la sertar de PSD-ALDE."

Situatia ar putea fi rusinoasa pentru Romania, deoarece tara noastra urmeaza sa preia anul viitor Presedintia Consiliului UE si ar ajunge in situatia in care ar primi o condamnare la CJUE.

"In conditiile obiective in care cauzele privind necomunicarea masurilor nationale de transpunere sunt solutionate de CJUE cu maxima celeritate, o sesizare efectiva a instantei UE in cursul acestui an ar putea avea drept consecinta pronuntarea unei hotarari de condamnare a Romaniei, cu impunerea de sanctiuni pecuniare, pe durata exercitarii de catre statul roman a Presedintiei Consiliului UE, in primul semestru al anului 2019", explica ministrul Negrescu in scrisoarea catre Dragnea.

Potrivit scrisorii, Negrescu i-a reclamat lui Dragnea un "blocaj institutional evident" la nivel guvernamental, adica al initiatorilor: Ministerul Justitiei (MJ) si Ministerul Finantelor (MFP), precum si Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB).

"Avand in vedere blocajul institutional evident in care se gasea proiectul, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a dispus convocarea, la data de 17 mai 2018, a unei reuniuni - la care au participat reprezentanti ai MJ, MFP si ONPCSB (anumite institutii initiatoare, desi au fost invitate, au absentat) si in cadrul careia au fost discutate, punctual, observatiile institutilor avizatoare", adauga scrisoarea.