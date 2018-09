Procesul cu TNR: iubita lui Dragnea, Dăncilă, Dan și Olguța Vasilescu, la proces, în octombrie

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă, primarul Capitalei Gabriela Firea, ministrul de Interne Carmen Dan și ministrul Muncii Olguța Vasilescu sunt chemate în fața instanței în data de 26 octombrie.

"Citarea reclamantilor se face pentru a se prezenta personal in instanta cu mentiunea luarii interogatoriului, asa cum au cerut in cererea de chemare in judecata", a explicat judecatorul Claudiu Ulariu, la primul termen al procesului, citat de ziare.com.

Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabrela Firea, Carmen Dan si Olguta Vasilescu sunt reprezentate de aceeasi casa de avocatura. Aparatoarea acestora a cerut ca intregul proces sa se desfasoare in sedinta secreta.

"Este vorba de functiile detinute de acestea, sunt aspecte private, viata personala nu poate face subiectul unui cancan, care se poate desfasura la usa instantei de judecata. Cererea de chemare in judecata vizeaza niste jigniri dintr-un articol de presa", a pledat avocata.

Tribunalul a respins solicitarea acesteia si a decis ca procesul sa fie public, in baza deciziilor CEDO.

De aceeasi parere au fost si avocatul Times New Roman si al jurnalistilor chemati in judecata. "Nu vorbim de persoane private: Irina Tanase este membru PSD si iubita sefului PSD, premierul tarii, ministrii... Consideram ca in momentul asta au luat cu asalt libertatea de exprimare. Asta este parerea noastra", a spus avocatul.

În procesul intentat Times New Roman, femeile din PSD cer jumătate de milion de euro

Gabriela Firea, Vasilica Viorica Dăncilă, Carmen Dan, Lia Olguța Vasilescu și Irina Tănase cer jumătate de milion de euro site-ului umoristic Times New Roman pentru un pamflet publicat în martie sub titlul ”Curva lui Dragnea asaltată de pesediști...”, câte 100.000 de euro fiecare.

In cererea de chemare in judecata, se arata ca "reputatia si demnitatea reclamantelor a fost grav afectata" prin publicarea articolului, dar si distribuirea acestuia in mediul online, care a generat "comentarii si vulgaritati asemanatoare articolului".

"Toate expresiile jignitoare la adresa doamnei Irina Tanase au declansat o stare fizica si mentala de rau, fiindu-i chiar teama si jena sa iasa pe strada datorita imaginii deformate ce i-a fost creata in ochii publicului prin expresiile folosite in cuprinsul articolului distribuit in spatiul public, articol ce a fost redistribuit", se arata in document.

Potrivit cererii, si imaginea primarului general al Capitalei a fost "grav afectata de cuvintele jignitoare si vulgare atribuite acesteia prin articolul publicat", la fel si imaginea premierului si celor doi ministri.

"Apreciem ca este de neacceptat folosirea unor injurii de asa natura la adresa prim-ministrului Romaniei si a altor doi ministri, fiind prejudiciata grav imaginea acestora si fiind pozitionate intr-o categorie pe care nu o putem califica, in calitate de femei cu functii importante in conducerea tarii, functii care impun respect si decenta. Nemaivorbind ca prin articolul publicat se da dovada de un misoginism acut, respectiv o discriminare clara a femeilor care detin functii importante in cadrul Guvernului Romaniei", se mai arata in documentul citat de Ziare.com.

Articolul publicat de TNR nu este un pamflet, ci "cuprinde afirmatii calomnioase si jignitoare, cu implicatii grave asupra imaginii publice, reputatiei si demnitatii reclamantelor, avand totodata caracter ridicat de discriminare la adresa femeilor".

Femeile din PSD îi apără onoarea partenerei lui Dragnea și dau în judecată TNR-amendat de CNCD

CNCD a amendat săptămâna trecută publicația Times New Roman de la autor până la administrator pentru un articol considerat discriminator la adresa partenerei lui Dragnea. Cele mai vizibile femei din PSD i s-au alăturat acesteia în procesul pe care i l-a intentat publicației.

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea, premierul Vasilica Viorica Dăncilă, ministrul de Interne Carmen Dan și ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu își leagă numele de cel al partenerei liderului PSD, Irina Tănase, într-un proces intentat de toate cinci publicației Times New Roman pentru un pamflet publicat în martie sub titlul ”Curva lui Dragnea asaltată de pesediști...”.

Informația figurează pe portalul instanțelor și a fost anunțată de ziare.com.

Articolul a fost indicat marți și de Consiliul Național de Combatere a Discriminării care a amendat publicația Times New Roman, directorul, editorul șef, autorul și administratorul cu amendă de 16.000 de lei.

”Articolul postat pe pagina de internet www.timesnewroman.ro, din data de 12.03.2018, cu titlul “ Curva lui Dragnea, asaltată de PSD-iști, …’’, prin care se creează o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa femeilor membre PSD reprezintă discriminare și încalcă dreptul la demnitate al acestora” - se spune în hotărârea adoptată marți de CNCD. Consiliiul mai obligă Times New Roman să publice timp de 30 de zile, în fiecare zi, un rezumat al hotărâririi care conține și titlul articolului considerat discriminator, în propria publicație și în alte două publicații naționale.

Cazul a fost deschis la Tribunalul Bucuresti in 30 martie 2018, iar parati in acest caz sunt: firma Infant Media SRL, administratorul acesteia, Alexandru Dona, redactorul sef al publicatiei, Calin Petrar si redactorul Ovidiu Eftime. Instanta nu a stabilit inca un termen de judecata.

Times New Roman, amendat de CNCD pentru articolul ”Curva lui Dragnea, asaltată de pesediști...”

”Articolul postat pe pagina de internet www.timesnewroman.ro, din data de 12.03.2018, cu titlul “Curva lui Dragnea, asaltată de PSD-iști, …’’, prin care se creează o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa femeilor membre PSD reprezintă discriminare și încalcă dreptul la demnitate al acestora conform art. 2, alin.1. și art 15. din O.G. 137/2000, republicată;

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 5.000 lei pentru Infant Media SRL, care administrează publicația, 5.000 lei pentru autorul articolului, 3.000 lei pentru editorul șef și 3.000 lei pentru administratorul Infant Media SRL și obligația de a publica pe www.timesnewroman.ro un rezumat al hotărârii în speță (pentru o perioadă de 30 de zile) precum și în două cotidiene naționale.

Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți (8), cu excepția amenzii privind administratorul societății comerciale (două voturi împotrivă)”, informează Consiliul Național al Discriminării într-un comunicat remis presei marțea trecută.

Reprezentanţii site-ului Times New Roman (TNR) au anunţat, o zi mai târziu, că vor contesta în instanţă amenda primită de la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), menţionând că articolul incriminat este o metaforă pentru servilismul din PSD.

"Vom contesta in justiţie această hotărâre, după ce vom primi motivarea deciziei CNCD. Oficial, CNCD nu ne-a comunicat încă nimic, am aflat din presă de decizia luată. TNR nu discriminează pe nimeni, obiectivul nostru este să producem umor de calitate şi suntem împotriva oricărei forme de discriminare. Textele noastre scrise de-a lungul timpul stau dovadă pentru asta. Articolul incriminat este o metaforă pentru servilismul din PSD. Este un pamflet care înfierează tare din PSD. El se referă la un congres PSD şi la toţi cei 4.000 de membri prezenţi, nu doar la cele cinci persoane care s-au considerat discriminate", se arată într-un comunicat de presă al publicaţiei, postat pe site.

Active Watch: CNCD are două viteze: viteza PSD şi viteza restul

La rândul său, Irina Zamfirescu, membră ActiveWatch, susţine că CNCD acţionează diferit când vine vorba de PSD. „CNCD are două viteze – viteza PSD şi viteza restul. Dacă în mod normal o sesizare aşteaptă luni de zile până la soluţionare, în cazurile în care un membru PSD depune o sesizare, soluţia vine rapid şi, se pare, de cele mai multe ori, alături de o amendă. Mai are, se pare, şi două unităţi de măsură diferite. În cazurile în care sunt implicaţi membri PSD, decizia CNCD a fost de a da strict avertismente. Pe de altă parte, în cazurile în care imaginea unui membru PSD este afectată, aceeaşi instituţie şi-a scos chitanţierul şi a aplicat amenzi. În cazul TNR, Consiliul ar fi trebuit să îşi decline competenţa, articolul neîncadrându-se în definiţia discriminării“,afirmă Zamfirescu, citată de Realitatea TV.

Conform Ordonanţei nr.137/2001, discriminarea este o acţiune care presupune un tratament diferit, nedrept faţă de persoane din cauza apartenenţei lor la un anumit grup social (de gen, rasă, naţionalitate sau orice alt criteriu).