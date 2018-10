Favorita lui Toader la șefia DNA laudă Legile Justiției și critică dur activitatea procurorilor

Procurorul Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru conducerea DNA, este audiată luni in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat recent ca, indiferent daca CSM va da sau nu aviz pozitiv pentru Florea, el va trimite oricum propunerea presedintelui Klaus Iohannis.

Sectia pentru procurori din CSM a amanat audierea procurorului Adina Florea pana la lamurirea situatiei privind sesizarea Inspectiei Judiciare cu privire la dosarul legat de provenienta protocolului secret SRI-Parchetul General publicat de Darius Valcov.

Declaratiile candidatei alese de ministrul Justiției pentru șefia DNA în fața secției de procurori a CSM, conform Ziare.com:

11:12 - Seful sectiei de procurori din CSM, Codrut Olaru: Mi se pare nedrept ca nu am gasit in proiectul dvs nicio mentiune pozitiva cu privire la activitatea DNA. Credeti ca exista si aspecte pozitive?

Adina Florea: Cred ca au fost si aspecte pozitive. Cred ca la nivelul DNA atat structura centrala cat si servicii teritoriale exista procurori care isi cunosc atributiile si desfasoara o activitate legala. Aceasta este baza de la care trebuie sa pornim.

Codrut Olaru: Care sunt limitele unei astfel de colaborari cu procurorul general?

Adina Florea: A fost o exprimare nefericita cand am spus ca nu sunt un procuror independent. Nu se pune problema...intotdeauna am fost si raman un procuror independent, nimeni n-a intervenit in solutiile pe care le-am dat... Ma refeream la activitatea pe care procurorul general in calitate de manager superior o poate exercita, in sensul de coordonare, de monitorizare, nicidecum de a interveni in privinta independentei persoanale sau cu privire la independenta procurorilor de executie.

Codrut Olaru: Si limitele unei astfel de colaborari unde le vedeti?

Adina Florea: In activitatea pe care procurorul general o poate exercita in raport cu activitatea procurorului sef DNA.

Codrut Olaru: Despre Legile Justitiei si modificarile la Codurile Penale, faceti o evaluare succinta a plusurilor si minusurilor si cum vedeti sectia speciala de investigare a magistratilor?

Adina Florea: Aceasta sectie este un plus. Pe Legile Justitiei as prefera sa nu ma hazardez sa fac comentarii, rolul procurorului e de a aplica legea, nu de a comenta lege. Voi astepta modificarile si in masura in care nu aduc beneficii cu certitudine vor exista parghiile legale pentru ca aceste neajunsuri sa fie puse in acord cu legea.

Codrut Olaru: Despre acolaborarea cu mass-media. Exista acel fenomen de telejustitie. Cum veti gestiona aceasta responsabilitate a DNA, intre a asigura dreptul mass media de a relata si dreptul persoanelor cercetate?

Adina Florea: Este evident ca dreptul mass-media de a cunoaste activitatea de urmarire penala trebuie respectat. Dar aceasta nu inseamna ca este obligatoriu ca persoanele cercetate la nivelul DNA sa fie defilate in catuse prin fata reprezentantilor mass-media. CEDO a si sanctionat Romania. Nu cred ca este un aspect insurmontabil, acela de a nu mai permite mass-mediei sau a nu mai ajunge in situatia in care mass-media sa televizeze persoanele cercetate?

Codrut Olaru: Concret cum veti gestiona?

Adina Florea: Nu cunosc foarte bine topografia DNA, deci nu pot sa va spun concret pe unde vor intra si pe unde vor iesi persoanele. E destul de simplu de rezolvat, perceptia mea din afara a fost aceea ca de fiecare data mass-media a stiut punctual cand se iau masuri.

Codrut Olaru: Ati avut 11 interviuri sau aparitii dupa nominalizare. Credeti ca a fost excesiva mediatizarea sau autopromovarea candidaturii in conditiile in care ati avut si interventii de o ora si 10 minute in cadrul unor emisiuni. Credeti ca e de resortul nostru sa fim tot timpul pe mass-media?

Adina Florea: Nicidecum. Dati-mi voie sa cred ca nu m-am considerat niciodata vedeta si nici nu-mi doresc. Chiar imi doresc ca presa sa uite de mine daca imi e permis sa spun lucrul acesta. A fost vorba despre o chestiune referitoare la aspecte ce vizau activitatea mea profsionala de doi ani incoace pe o anumita problema juridica dintr-un anumit dosar penal. Niciodata nu am aparut in spatiul public, daca a parut excesiv a fost ca un raspuns la ceea ce presa a continuat sa ma intrebe in mod constant, nu mi-am dorit eu sa am aceste iesiri publice. Poate e si entuziasmul momentului dar nu-mi doream sa para excesiva mediatizarea.

11:09 - Augustin Lazar, replica pentru Toader: Pentru a intelege notiunea de Minister Public am oferit dlui ministru lucrarea intitulata Ministerul Public. Cred ca e o gluma sa spunem cine e ministru in ministerul Public. A fost spusa pentru a ne mai relaxa putin cred.

Tudorel Toader: Traditia o respectam, dar am facut referire la o chestiune pe care cu toata traditia nu o puteti nega.

11:03 - Acum pune intrebari Augustin Lazar, insa e intrerupt de Tudorel Toader.

Augustin Lazar: Fiind sesizata de SRI s-a simtit obligata sa comita vreo ilegalitate avand in vedere ca exista un protocol care reprezinta o metodologie de lucru?

Adina Florea: La Constanta protocolul din 2016 nu a fost prelucrat, aceasta chestiune s-a lamurit acum cand s-a cercetat incidentul de securitate.

Augustin Lazar: Am inteles ca lucreaza colega noastra de 28 de ani in MP. Nu a stiut niciodata ca exista astfel de protocoale? Sa inteleg ca nu a stiut niciodata?

Adina Florea: Am spus ca nu le-am cunoscut continutul. Stiam ca exista, dar nu le-am cunoscut continutul.

Augustin Lazar: Ati simtit nevoia de a cunoste ce scria in protocol si nu ati putut lucra dosarul pe care il aveati in lucru? Aveti cunostinta de colegi care cunoscand despre aceasta chestiune au fost afectat in ceea ce lucrau ei?

Adina Florea: Deci... eu in decursul activitatii mele cred ca am lucrat ca urmare a sesizarii SRI in 3 sau 4 sesizari.

10:57 - Incep intrebarile. Primul care intreaba e Toader.

Tudorel Toader: Timmermans afirma recent ca protocoalele au afectat climatul juridic din Romania si cere autoritatilor sa analizeze impactul lor. Ce atitudine veti avea ca procuror sef al DNA fata de aceste protocoale? Ati lucrat cu protocoale?

Adina Florea: In toata activitatea nu am lucrat cu aceste protocoale. De altfel nu le-am cunoscut pana cand nu au devenit publice. Aceste protocoale adauga la lege. Daca CPP este cel care asigura cadrul procesual in baza caruia procurorul isi desfasoara activitatea, dupa parerea mea protocoalele au creat un alt cadru in baza caruia sa se poata lucra in acele echipe mixte care sunt prevazute de protocoale si care exced cadrului procesual legal. Prin urmare as pune la dispozitia comisiei care ar verifica protocoalele toate documentele care sa contribuie la aflarea adevarului judiciar.

Toader reia povestile cu cum a cerut el, la televizor, desecretizarea protocoalelor.

Tudorel Toader: Ministerul Public e singurul care nu are ministru. In Romania toate ministerele fac parte din Executiv, deci gasesc nefireasca denumirea, dar asa e Constitutia, vedem viitorul ce ne va rezerva. Daca veti fi sefa DNA, care va fi relatia cu procurorul general? Va sti de activitatea dvs sau va veti declara un procuror total independent?

Adina Florea: Nu am fost niciodata un procuror independent pentru ca sistemul e controlat ierarhic, orice decizie se ia la nivel de management este supusa controlului ierarhic.

Tudorel Toader: Procurorul general va valideaza actele dvs?

Adina Florea: Nu e vorba de a valida, dar acestea sunt suspuse controlului ierarhic.

10:53 - Adina Florea spune ca seful DNA si procuroii pe care ii conduce trebuie sa fie loiali altor institutii, inclusiv Parlamentului.

"Ma refer si la alte autoritati, la Parlament ma refer", spune Florea.

10:50 - Cea care vrea sa fie sefa DNA spune ca nu ar trebui sa existe deloc achitari si vorbeste de timpuri de imediat dupa Revolutie cand o achitare atragea consecinte grave.

"Daca un procuror avea o solutie de achitare trecea in toate furcile caudine si acea solutie nu mai era urmata de alta solutie de achitare, va asigur. E nevoie de mai multa rigoare si de o analiza critica si autocritica", spune Florea.

Atat Kovesi, cat si experti si specialisti nationali si internationali au spus de nenumarate ori ca achitarile arata ca este un sistem judiciar sanatos.

10:47 - Florea mai spune si ca fosta conducere a DNA nu a luat "toate masurile care s-ar fi putut dispune cu privire la asigurarea sechestrelor". Kovesi a prezentat la fiecare raport situatia, aratand ca DNA a facut tot ce intra in competentele ei, insa Fiscul nu a dus la capat procedura.

10:40 - Adina Florea sustine ca "obiectul de activitate al DNA nu este constatatea si cercetarea infractiunilor de abuz in serviciu, ci de a pune pe masa judecatorului infractiuni de coruptie la nivel inalt si mediu".

Ea spune ca "infractiunile facile" ca abuzul in serviciu intra in competenta parchetelor de pe langa curtile de apel si judecatorii.

10:36 - Adina Florea lauda modificarea Legilor Justitiei, spune ca modificarea Legii 304 va avea efecte foarte bune.

10:34 - Adina Florea continua deja de minute bune sa atace functionare DNA sub conducerea Laurei Codruta Kovesi. Amintim ca acesta era momentul in care trebuia sa prezinte planul ei de management pentru conducerea DNA.

10:28 - Florea continua sa atace fosta conducere a DNA, sustinand ca in timpul Laurei Codruta Kovesi Directia a functionat "ermetic", fara a colabora cu alte institutii.

Florea mai spune si ca sub Kovesi ea a constatat "respectul institutional intentionat diminuat fata de alte institutii".

Cea care vrea sa fie sefa DNA mai reia si atacurile cu privire la "spectacolul cu catuse", acuzand ca procurorii DNA au facut "vedete" din anumiti inculpati.

Florea se ineaca si tuseste des, se intrerupe sa bea apa.

Reia criticile la adresa institutiei pe care vrea sa o conduca, sustinand ca numarul achitarilor in dosarele instrumentate de procurorii DNA este foarte mare.

10:21 - Ia cuvantul Adina Florea. Are 40 de minute sa isi prezinte proiectul de management pentru DNA. Ea incepe cu CV-ul si spune ca cei 28 de ani de activitate ii permit sa spuna ca e "procuror de cariera".

"Am instrumentat un numar foarte mare de dosare", spune Florea, insistand ca a avut foarte putine achitari in dosarele instrumentate de ea.

Dupa alte cateva de minute in care si-a prezentat CV-ul, Florea incepe sa vorbeasca despre cum vede ea ca ar trebui sa functioneze DNA.

Incepe sa spuna despre cum crede ea ca DNA a incalcat legea in dosarul OUG13, invocand decizia CCR in acest caz, si ca romanii si-au pierdut increderea in institutie din aceasta cauza.

10:08 - A luat cuvantul Tudorel Toader. El anunta ca o sustine pe Adina Florea pentru functia de sef al DNA si povesteste cum s-a desfasurat interviul.

"N-am sa motivez de ce sustinem candidatura dnei Adina Florea in detrimentul celorlalti candidati. CV-ul pe care il aveti arata ca indeplineste conditiile legale, ca dna Adina Florea are experienta profesionala, ca indeplineste si ca are aptitudini manageriale specifice functiei si ca nu are incidente de integritate, de natura sa trezeasca suspiciuni asupra domniei sale, de la ANI, de la IJ", sustine Toader.

Ministrul continua cu atacuri voalate la procurorul general Augustin Lazar.

"Eu as starui un pic asupra a adoua aspecte. Pe 27 septembrie ne aflam impreuna aici si motivul care a fost invocat pentru amanare a fost acea sesizare a IJ privind posibila abatere disciplinare comisa de domnia sa. Sesizarea a fost facuta cu doua zile inaintea audierii, la IJ ni se spune ca sesizarea a fost inregistrata chiar in ziua in care urma sa aiba loc audierea.

Ni s-a spus la vremea respectiva ca exista si un dosar penal in rem. Astazi, cand inteleg ca acceptati sa o audiati, nu avem la dosar nicio dovada a faptului ca in legatura cu dansa sunt suspiciuni din acelea.. banuieli rezonabile cu privire la comiterea unor fapte penale", spune Toader.

10:07 - Inspectia Judiciara a raspuns solicitarii cu privire la stadiul cercetarii situatiei in care protocolul secret intre Parchet si SRI a ajuns la Darius Valcov. Pe 4 octombrie, IJ a spus "ca aceasta lucrare se afla in lucru in termenul legal de solutionare".

10:03 - A inceput sedinta.

09:52 - La CSM a ajuns ministrul Justitiei, Tudorel Toader, el a fost inampinat de jurnalisti cu multe intrebari legate de protocoale incheiate de istitutia pe care o conduce cu SRI, insa a refuzat sa faca comentarii, vorbind in schimb la modul general despre protocoalele intre institutii.

Ce spune Tudorel Toader, despre protocoalele secrete încheiate între Ministerul Justiției și SRI:

"Eu am semnat ca decanul Faculatii, la Iasi, un protocol cu CSM in baza caruia instantele si parchetele primesc studentii sa faca practica. Noi vorbim de activitatea de infaptuire a justitiei", a explicat Toader necesitatea unor protocoale si de ce le contesta pe altele.

Totodata, intrebat daca s-a simtit umilit si jignit de declaratiile lui Liviu Dragnea, care a spus ca "Foarte bine (ma inteleg cu Tudorel Toader, n.red.), eu il rog si el asculta. Tot timpul asculta cand ii zic eu".

"A asculta are multe semnificatii", a spus Toader. „Voi, jurnaliștii, îi dați un sens negativ”.

Ministrul a fost chestionat si daca a finalizat evaluarea procurorului general Augustin Lazar, insa a intrat in sediul CSM fara sa mai dea un raspuns.

Cazul documentului clasificat publicat de Darius Valcov și sustras de la Parchetul Curții de Apel din Constanta

"Exista suspiciunea de abateri disciplinare la Adina Florea. Va propun emiterea unei adrese la Inspectia Judiciara pentru a ne transmite o adresa, iar pana atunci, sa amanam audierea", a propus procurorul Andrei-Niculae Solomon in sedinta sectiei pentru procurori a CSM. Sedinta a fost aprins discutata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, impotrivindu-se si avand un schimb de replici cu Augustin Lazar.

In 24 august, Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a publicat, pe pagina sa de Facebook un protocol incheiat intre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) si Serviciul Roman de Informatii (SRI) in 7 decembrie 2016, iar potrivit informatiilor din spatiul public documentul ar proveni de la Parchetul Curtii de Apel Constanta.

Anuntul lui Toader

Ulterior, Toader a declarat la Romania TV ca poate sa trimita propunerea lui Iohannis si fara avizul CSM.

"Audierea va fi pe data de 8 octombrie, voi fi prezent. Sa ne imaginam ca pe 8 nu au putut sa vina toti membrii Sectiei de procurori, eu ce, stau o luna de zile? Eu voi da drumul la propunere catre presedinte. Daca pe 8 nu imi dau avizul, daca pe 8 nu avem o decizie si nu avem cvorum de sedinta la sectia pentru procurori, nu-i mai astept si dau drumul la propunere", a avertizat Tudorel Toader, miercuri seara, intr-o interventie telefonica in direct la Romania TV.

Adina Florea l-a criticat dur pe procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, despre care a spus ca face o anumita presiune cu privire la ocuparea functiei de conducere a DNA, ea afirmand ca Lazar "pare ca isi exercita functia mai mult decat excesiv, cu rea-credinta".

De asemenea, ea a spus ca procurorul general ar trebui sa se abtina de la a face orice demers si ca acesta "are un interes personal evident". Declaratiile au fost facute la Antena 3.