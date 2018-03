Eurostat: Salariații din România, cel mai mare risc de sărăcie din UE

Cel mai mare risc de sărăcie în rândul persoanelor angajate din UE este în România cu 19%, înaintea Greciei, cu rata de risc de 14,1%, Spaniei, cu 13,1% și Luxemburg cu 12%, conform Eurostat.

La polul opus țările cu cel mai mic risc de sărăcie al salariaților sunt Finlanda (3,1%), Cehia (3,8%), Belgia (4,7%) si Irlanda (4,8%).

Cu o rată de peste 10% sunt Italia, cu 11,7%, Bulgaria, cu 11,4%, Portugalia, cu 10,9%, si Polonia, cu 10,8%.

O tendință de creștere s-a înregistrat în majoritatea statelor membre, cele mai mari creșteri fiind înregistrate in Ungaria (de 4,3%), Bulgaria (3,7%), Estonia (3,1%), Germania (2,3 %), Italia si Spania (2,2%).

In ultimii ani, proporția persoanelor angajate și în situație de risc de sărăcie a crescut continuu, de la 8,3% in 2010 la 9,6% in 2016.

Acest risc a fost puternic influențat de tipul de contract: acest risc este de doua ori mai mare pentru cei care lucrează în regim part-time decât cei care lucrează full time și de aproape trei ori mai mare pentru cei care au locuri de munca temporare decât cei cu locuri de munca permanente.

Angajații bărbați (10,0%) au fost, de asemenea, mai expuși riscului sărăciei decât femeile angajate (9,1%).

9,6% dintre persoanele angajate in varsta de peste 18 ani din Uniunea Europeana (UE) au fost expuse riscului de saracie in 2016.