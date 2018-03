România #rezistă. Renașterea spiritului civic

GABRIEL LIICEANU:

Vreau să propun mișcării #REZIST un slogan. Este o vorbă rostită prin anii ’30 ai secolului trecut de un judecător de la Curtea Supremă a SUA: „Irezistibilul este acel lucru căruia nu i s-a opus nici o rezistenţă“. Mișcarea #REZIST a ilustrat prin tot ce a făcut de un an încoace vorba aceasta. Câtă vreme o societate opune rezistenţă la derapajele puterii, lucrurile pot intra pe calea cea bună.

Ce am câştigat cu aceste proteste? În primul rând am redescoperit miracolul pierdut al solidarității. De câte ori am fost în Piaţa Victoriei sau în cea a Universității, am simțit ce bunăstare afectivă îți dă faptul de a fi laolaltă cu oameni pe care îi recunoști ca fiind semenii tăi. Faptul că, acolo, gândeam în orizontul acelorași valori, că „pipăiam“ la fel adevărul, că nu mai eram singuri în modul de a vedea și înțelege lumea ne dădea un enorm confort sufletesc. Eram atât de aproape unii de alţii! Cuvântul „solidaritate“ devenea dintr-o dată altceva decât o vocabulă goală.

În al doilea rând, același istoric pe care l-am citat și care ne furniza privirea străinului care ne vede cu un ochi distant a spus că singura imagine care însoțea România în spațiul public european până nu de multă vreme era cea legată de corupție. În schimb, de când au început manifestaţiile din ianuarie-februarie 2017, România a redobândit un enorm capital de imagine, așa cum n-a avut decât în primele zile după decembrie 1989.

RADU VANCU (GDS):

În urma protestelor s-a câștigat politic, în primul rând. Am oprit ordonanța, l-am oprit pe d-l Dragnea când voia să treacă distincția dintre oportunitate și legalitate etc. Am pus presiune astfel încât CCR a forfecat destul de bine și de aspru legile justiției încă de la un prim control de constituționalitate. În al doilea rând, s-a creat această solidaritate despre care vorbea d-l Liiceanu. România începe să se maturizeze politic, în sensul în care vorbea Hannah Arendt în anii ’60 în The Human Condition, unde spunea că, pe finalul secolului, vor fi suficient de mature societățile încât să apară o personalizare a politicii - grupuri anume interesate de politica justiției, grupuri interesate de ecologie, grupuri interesate de comunități, de ONG-uri, fiecare dintre ele reacționând atunci când guvernanții încalcă linii roșii. Noi reacționăm aici la justiție. Roșia Montană a fost o comunitate agregată de alte teme. Cred că suntem o societate deja maturizată democratic care ia lucrurile foarte personal, în sensul acestei personalizări a politcii. Suntem capabili să stăm în stradă zile, săptămâni, ani chiar, pentru a nu ceda la tema asta a noastră. Am reușit să personalizăm politica și de asta nu ne mai pute. Pentru prima dată după anii ’90, politica nu mai e repugnantă. Vrem să ne implicăm și ăsta e câștigul civic.

În al treilea rând, e câștigul imagologic. Într-o duminică din februarie 2017 eram unul dintre oamenii din Piața Victoriei. Luni dimineața am zburat în Norvegia, unde am avut o lectură. Norvegienii m-au întrebat: „Ne-am uitat aseară la televizor, cum e cu România?“. Am fost mirat că au văzut. Când am intrat în camera de hotel am dat drumul la televizor, s-a deschis pe BBC World, erau tot protestele noastre. Eram în toate ziarele. M-am uitat la comentariile cititorilor de la Le Monde, Corriere della Sera, The Guardian. Comentariile erau integral entuziaste. Iar un francez scria: „Noi, în Vest, nu avem curajul și civismul românilor“. Asta m-a convins că imagologic am câștigat enorm.

În al patrulea rând, istoric vorbind, dacă reușim anul acesta să oprim legile justiției, nu ne va putea găsi mai bine Centenarul din punctul ăsta de vedere. Va fi o Românie vie, datorită acestor oameni alături de care am stat în stradă 13-14 luni.

Pagini realizate de RĂZVAN BRĂILEANU