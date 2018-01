Tudose refuză să-i facă pe plac lui Carmen Dan și să-l demită pe șeful Poliției Române

Premierul a refuzat miercuri să-l demită pe chestorul Poliției Române, Bogdan Despescu, pe care ministrul de Interne Carmen Dan l-ar fi vrut demis, sub pretextul instrumentării cazului polițistului pedofil. Mai mult, Tudose a lăudat politia pentru ca a prins ”faptasul in doar doua zile”. Decizia premierului o pune intr-o situatie complicata pe Carmen Dan, a carei demisie ar fi asteptata.

Premierul Tudose a spus in debutul sedintei de guvern ca in urma discutiei cu Despescu a convenit ca acesta sa-i prezinte intr-o saptamina un raport despre cazul politistului care a agresat sexual cei doi copii din lift.

”Oricum, a spus Tudose, cazul a fost rezolvat si ”faptasul a fost prins in doar doua zile, ceea ce este o nota foarte buna pentru Politie.”

"Am avut o discutie cu Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul care a fost gata abia azi dimineata, am inteles de pe surse ca noua propunere si-a declinat intentia de a ocupa functia, si i-am cerut dl Despescu ca intr-o saptamana sa imi prezinte masurile",

Premierul a mai precizat ca a inteles ”pe surse” ca cel care trebuia sa-l inlocuisca pe Despescu ar fi ”declinat oferta”

UPDATE - Şeful Poliţiei Române, Bogdan Despescu, a plecat de la Guvern, unde a avut o discuţie cu premierului Mihai Tudose, singurul care are atributul de a-l demite, după ce ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a propus demiterea acestuia, în scandalul poliţistului reţinut pentru agresarea sexuală a doi copii. Carmen Dan nu are autoritatea de a-l demite pe Despescu, pentru că acesta are rang de secretar de stat iar demiterea sa e doar atributul premierului.

Cătălin Ioniță, pe care Dan l-ar fi vrut în locul lui Despescu, a anunțat că ar refuza să preia frâiele șefiei Poliției Române, în eventualitatea în care Bogdan Despescu, actualul șef, ar fi demis de Mihai Tudose.

Carmen Dan a cerut și demisia șefului de la Serviciul Omoruri, comisarul Radu Gavriș, un critic al modificărilor aduse legii penale de șefii politici ai lui Carmen și în apărarea căruia au sărit toți profesioniștii sistemului, inclusiv procurorii de la Parchetul Capitalei.

Polițistul Godină, în apărarea șefului de la Omoruri, căruia Carmen Dan îi forțează demisia

Politistul Marian Godina a lansat marti, pe pagina sa de Facebook, un apel de susținere a șefului de la Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei, comisarul Radu Gavriș, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, îi forțează demisia profitând de cazul polițistului pedofil.

Gavriș a devenit indezirabil după ce a criticat modificările pe care șefii de partid ai ministrului Carmen Dan, vor să le facă Codului penal și celui de procedură penală, care, dacă ar fi adoptate ar face imposibilă inclusiv instrumentarea cazului polițistului pedofil.

Gavriș a criticat în urmă cu câteva săptămâni modificările, arătând, din punct de vedere tehnic, cum ar afecta acestea dosarele penale aflate în instrumentare și arătând că modificările protejează infractorii și sacrifică victimele, dând ca exemplu simpla modificare în baza căreia violatorul ar trebui să asiste la audierea victimei.

Criticile sale au înfuriat-o pe Dan, care l-a acuzat de jocuri politice, deși declarațiile lui Gavriș s-au menținut pe teritoriul strict al tehnicilor de cercetare penală arătând cât de grave ar fi consecințele acestor modificări pe care le pune la cale coaliția aflată la putere.

”Dragi colegi, polițiști,

Mă bucură enorm încrederea pe care mi-o arătați, trimițându-mi sute de mesaje în care mă îndemnați sau mă întrebați ce putem face pentru șeful Servicului Omoruri. Așa cum v-am mai spus, eu nu sunt lider de sindicat și nici nu îmi doresc să fiu, dar se pare că notorietatea vine la pachet cu o responabilitate de care mi-ar fi jenă să fug. Așa că voi face tot ce ține de mine pentru susținerea șefului Serviciului Omoruri, un om pe care cineva dorește să îl demită, din motive pe care le știm cu toții. Și-a permis să vorbească. "Decapitarea" acestuia ar însemna "decapitarea" oricui îsi permite să iasă din rând, așa cum se întâmpla în vremuri nu de mult apuse. Nu trebuie să permitem asta.

În primul rând trebuie să rămânem calmi și, cel mai important, să acționăm LEGAL, încadrându-ne perfect în regulamentele și statutul pe care le avem. Cel mai important e să vorbim liber, să ne arătăm revolta și să demonstrăm că nu mai suntem vechii obedienți cu "am înțeles, să trăiți!". Un polițist care poartă armă nu poate cunoaște cuvântul "teamă", mai ales teama de a vorbi.

Un prim semnal pentru cei care cred că sunt la conducerea unei turme de oi ar fi acela de a vedea că suntem foarte mulți care îl susțin pe dl Radu Gavriș.

Vă invit pe toți, chiar și cei care nu sunt polițiști, să ne punem poza de profil a domnului comisar Gavriș.

Și în caz că nu știați, vă spun eu acum: veți mai schimba poate zeci de miniștri de interne, și voi tot polițiști veți fi! Uniți suntem puternici, dezbinați suntem neica-nimeni!”, a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Și procurorii de la Parchetul Capitalei iau apărarea polițiștilor atacați de Carmen Dan și-i demolează acuzațiile

Procurorii spun că ministrul de Interne a denaturat adevărul când a declarat că nu au fost făcute cercetări în cazul acuzațiilor de agresiune sexuală la adresa agentului de la Rutieră în anul 2009 și că dosarul s-ar fi prescris, transmit Adevărul și Digi 24.

Parchetul Capitalei anunţă că se desfăşoară urmărirea penală in rem, contrazicând-o astfel pe Carmen Dan, scriu Adevărul și Digi 24.

Ce a spus marți Carmen Dan: ” I-am cerut lui Despescu să aibă discuții și cu șeful serviciului Omoruri, pentru modul în care s-au gestionat dosarele din 2009 și până acum. Aflăm acum că cel din 2009 s-a prescris”

Carmen Dan este, însă contrazisă de procurorii de la Parchetul Capitalei, care lucrează împreună cu polițiștii Serviciului Omoruri și care au transmis într-un comunicat de presă, un răspuns pentru cele declarate de Carmen Dan, și anume că dosarul din 2009 nu este prescris, se fac cercetări în acest dosar și există bănuieli că agresorul ar fi tot polițistul de la Rutieră. Este vorba despre o fată, elevă în clasa a VIII-a, care a fost urmărită de bărbat și care a fost supusă unor agresiuni sexuale în scara blocului în care locuia. Procurori spun că nici vorbă ca dosarul din 2009 să se fi prescris, acesta fiind în continuare în cercetare, doar că abia acum probele ADN deținute pot fi confruntate.

În comunicat se mai arată că, în contextul declarațiilor ministrului de Interne Carmen Dan, procurorii consideră „nejustificate opiniile exprimate în spațiul public care denaturează sau ignoră aspecte importante privind cercetările efectuate în cauză”.

Carmen Dan a lansat marți un atac furibund la adresa șefului poliției, pe care a anunțat că-l demite - deși decizia nu-i aparține, pentru că acesta are rang de secretar de stat și poate fi demis doar de premier - și a polițistului Radu Gavriș, șeful secției Omoruri de la Poliția Capitalei, cel care a criticat toate modificările pe care partidul lui Carmen Dan intenționează să le facă la Codul penal și Codul de procedură penală, arătând că acestea sunt favorabile infractorilor și că vor face imposibil de soluționat toate cazurile de pedofilie, inclusiv prin supra-abuzarea victimei, la audierile căreia pedofilul va trebui să asiste. Carmen Dan a reacționat foarte violent spunând că Gavriș ar face declarații politice, deși declarațiile acestuia erau doar de natură pur tehnică, ca un specialist al domeniului cu zeci de ani de experiență.

”în fața semnalului de alarmă tras de un expert asupra cazurilor de pedofilie, îl amenință pe expert”, remarcă Cristian Grosu, de la Curs de guvernare. ”Important: dacă la această oră ar fi în vigoare legile create, propuse, forțate de Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, pedofilul din poliție ar fi fost liber, fără niciun mijloc de probă împotriva sa și salvat, cot la cot cu cei doi politicieni de mai sus, de orice anchetă judiciară care ar putea produce dovezi printr-un astfel de probatoriu. Or asta iese în afara oricăror justificări de genul luptei cu ”sistemul”, cu ”serviciile”, cu ”statul paralel”, adaugă sursa citată.

Avertismentele lui Gavriș:

“Excluderea camerelor de supraveghere din mijloacele de probă ar duce înapoi sistemul judiciar cu 20 de ani. În anii 90, la începutul anilor 2000, orice faptă din spațiul public risca să rămână cu autor necunoscut. Pe scurt, un autor de omor, pedofil, orice infracțiune gravă cu care ne ocupăm și pentru care pot să vorbesc poate să rămână în continuare în libertate și să comită aceste fapte”, a declarat la Digi24 comisarul Radu Gavriș, șeful Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei.

Amenințările lui Carmen Dan la adresa polițistului:

” Fiind cunoscut ca un bun profesionist, ca un bun specialist, și-a adus singur un deserviciu. (…) Este un polițist care și-a exprimat un punct de vedere, repet, nu i-am dat eu acel mandat. Eu cred că rigorile acestei funcții impun o anumită reținere. Cred că polițiștii trebuie să se țină departe de sfera politică”.

Or, așa cum se poate constata, declarațiile lui Gavriș nu conțin nicio trimitere la sfera politică, ele nu conțin decât referiri pur tehnice referitoare la condițiile de instrumentare a cazurilor. ”I-auzi ! : probabil că la Teleorman, infracțiunea de pedofilie – în cel mai concret mod al ei – de care vorbește polițistul, are conotație politică”,scrie Curs de guvernare, într-un articol intitulat ”De ce ministrul Carmen Dan trebuie să-și dea demisia de îndată. Despre mama pedofililor și mandatul politic pentru pedofilie”.

COMUNICATUL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

„În cursul zilei de 09.01.2018, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a sesizat Judecătoria Sect. 6 București în vederea luării măsurii arestării preventive a inculpatului S.E., pe o durată de 30 de zile, cercetat pentru trei infracțiuni de agresiune sexuală.

Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei, au rezultat următoarele:

- în data de 05.01.2018, în intervalul orar 10:10-10:55, în incinta unui bloc din sectorul 6 – în lift și pe palierul etajului 8 - inculpatul S. E. a pupat-o pe obraji, pe gură și în zona abdominală și i-a pus mâna în zonele intime persoanei vătămate, minoră, în vârstă de 5 ani și l-a pupat pe obraji pe minorul în vârstă de 9 ani.

- în data de 22.10.2012, în jurul orei 14:00, în incinta unui bloc din sectorul 6 – în lift și pe scările care asigură legătura între etajele 4 şi 5 ale imobilului - inculpatul S.E. a pupat-o pe gură și a luat-o în brațe pe persoana vătămată și, profitând de împrejurarea că aceasta era minoră, în vârstă de 7 ani, fiind astfel în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, a determinat-o să-i atingă organul sexual.

În ceea ce privește fapta din data de 05.01.2018, precizăm că în data de 07.01.2018, în jurul orelor 17.00, conducerea Brigăzii Rutiere a anunțat Serviciul Omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti cu privire la faptul că un agent de poliție din cadrul brigăzii are semnalmente asemănătoare cu cele ale bărbatului din imaginile puse la dispoziția publicului.

Imediat după primirea acestei informații au fost efectuate verificări cu privire la persoana în cauză.

Totodată, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a autorizat măsuri de supraveghere tehnică a persoanei în cauză. În baza acestor măsuri, agentul de poliție a fost monitorizat în permanență de polițiști specializați din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale - I.G.P.R., până la momentul prezentării acestuia la sediul Serviciului Omoruri în dimineața zilei de 08.01.2018.

Avându-se în vedere actele de urmărire penală efectuate până la momentul respectiv – declarații persoane vătămate, declarații martori, vizionarea înregistrărilor surprinse de camerele de supraveghere video – agentul de poliție a fost pus sub acuzare și audiat în calitate de suspect și apoi inculpat.

În acest context, inculpatului i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii profilului genetic.

În cursul zilei de 08.01.2018, Institutul Național de Criminalistică a efectuat o expertiză prin care a fost stabilit profilul genetic al inculpatului și totodată s-a constatat că acest profil genetic corespunde cu profilul genetic evidențiat în urma expertizării unor probe biologice ridicate cu ocazia cercetării la fața locului cu privire la o faptă de agresiune sexuală comisă la data de 22.10.2012.

Fapta de agresiune sexuală săvârșită la data de 22.10.2012 făcea obiectul unui dosar penal cu autor necunoscut instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. În acest dosar, începând cu data de 24.10.2012, au fost efectuate numeroase acte de urmărire penală în vederea identificării autorului, după cum urmează:

- au fost vizionate imaginile surprinse de zeci de camere de supraveghere instalate în zona comiterii faptei;

- imaginile care surprindeau deplasarea autorului în zona școlii Sfântul Andrei din sectorul 6, aflată în promixitatea locului săvârșirii faptei, au fost difuzate către mass-media, acestea rulând în repetate rânduri, pe toate posturile de televiziune;

- au fost distribuite fotografii ale autorului la unitățile de poliție din București, în vederea prezentării acestora populației (la nivelul Poliției Capitalei, a fost întocmit și un plan de acțiune care viza securizarea perimetrului instituțiilor de învățământ din București);

- în perioada 2012- 2017 au fost efectuate expertize genetice cu privire la 15 persoane ale căror semnalmente sau profil personal corespundeau cu cele ale autorului faptei (profilul genetic al autorului fiind stabilit în urma expertizării unor probe biologice ridicate cu ocazia cercetării la fața locului cu ocazia comiterii faptei);

- au fost verificate în bazele de date circa 300 de persoane care corespundeau profilului autorului;

- au fost verificate 70 de informații primite de la public sau lucrători de poliție;

- au fost analizate aproximativ 150 de dosare penale cu obiect similar înregistrate la parchetele din Municipiul București (soluționate sau în curs de cercetare); în urma acestei analize a fost identificată o cauză având ca obiect o infracțiune de natură sexuală cu victimă minoră și autor necunoscut. Cauza a fost preluată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar după efectuarea urmăririi penale împreună cu Serviciul Omoruri, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest a unui inculpat în vârstă de 65 de ani (denumit în mass-media ”Spionul pedofil”), care ulterior a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea a șapte infracțiuni de natură sexuală comise față de victime cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani.

În ceea ce privește faptele comise de inculpatul S.E., cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inclusiv cu privire la eventuala implicare a acestuia în fapte similare.

Precizăm faptul că în cauză se desfășoară urmărirea penală și cu privire la o infracțiune de agresiune sexuală comisă în anul 2009 față de o victimă minoră (urmărirea penală fiind începută in rem), faptă pentru care este necesară completarea probatoriului.

În contextul celor menționate, considerăm nejustificate opiniile exprimate în spațiul public care denaturează sau ignoră aspecte importante privind cercetările efectuate în cauză.

Totodată, adresăm mulțumiri persoanelor care au furnizat informații cu privire la potențiali autori ai unor astfel de fapte penale, informații care, în general, sunt utile organelor de urmărire penală în soluționarea unor cauze grave.

De altfel, în ceea ce privește soluționarea unor astfel de cauze grave de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri, poate fi menționată trimiterea în judecată a autorilor, în perioada 2014-2017, în opt cauze înregistrate inițial cu autor necunoscut, având ca obiect infracțiuni de omor săvârșite în perioada 1995-2002”.

Context

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat marți că propune demiterea șefului Poliției Române, Bogdan Despescu, nemulțumită fiind de reacția și atitudinea în cazul suspectului pedofil angajat de mai mulți ani în Poliție. Decizia îi aparține însă premierului Mihai Tudose, potrivit legislației actuale.

În acest sens Bogdan Despescu se întâlnește miercuri cu premierul Mihai Tudose, care după ce va analiza raportul de activitate a șefului Poliției Române, va lua o decizie în privinţa unei eventuale înlocuiri a acestuia din funcţie.

Potrivit surselor Digi24, ministrul de Interne nu a avut vreo discuție cu Bogdan Despescu pentru a-l anunța că îl va schimba din funcție.

Cătălin Ioniţă, chestorul-șef al Direcției Generale Anticorupție, ar urma să îi ia locul lui Bogdan Despescu pentru următoarele şase luni.

Ministrul a dat însă de înțeles că premierul ar putea refuza propunerea de demitere a șefului Poliției și înlocuire a lui cu actualul șef al DGA. „Dacă va fi împuternicit (Cătălin Ioniță - n.r.), repet: dacă va fi împuternicit, noul șef al Poliției Române anunț de pe acum că am mari așteptări. La fel au și oamenii din sistem și cetățenii care au încredere în Poliția Română”, a spus Carmen Dan.

Carmen Dan s-a declarat total nemulțumită de explicațiile primite de la Poliție în cazul agentului suspectat de pedofilie, a criticat „abordarea superficială” a cazului și lipsa de asumare din partea celor care sunt responsabili.

Carmen Dan a cerut, marți, mai multor altor șefi din Poliție, printre care șeful Serviciului Omoruri, Radu Gavriș, „să facă un pas în spate”.