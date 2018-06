Nu a existat un standard, ci grade de colaborare cu Securitatea

MĂDĂLIN HODOR (istoric):

În opinia mea, discuția importantă nu se referă neapărat la reacțiile care au apărut ca urmare a publicării listei, cât la publicarea listei în sine și ce spune ea. Primele reacții au fost cele de a contesta originalitatea documentului. Alții au spus că prezența respectivelor persoane pe listă este contestabilă pentru că așa era o practică a Securității - să treacă pe liste tot felul de persoane și se mai strecurau și unii care erau colaboratori, și alții care nu erau, din diverse motive. Legat de chestiunea asta a posibilității unor erori, țin să precizez faptul că nu este o listă scoasă pur și simplu din arhivă și scrisă pe colțul mesei. Este parte a unei operațiuni de inventariere a surselor Centrului de Informații Externe, declanșată în 1985 de șeful CIE, generalul Stamatoiu, care a decis ca toate unitățile să-și perieze evidențele și să trimită către arhiva operativă a CIE o evidență a colaboratorilor, a cazurilor aflate în lucru, inclusiv a persoanelor urmărite. Practic, vorbim de o operațiune de inventariere făcută de Securitate, care a decis la un moment dat să facă o selecție, să vadă cine rămâne în continuare pe liste, cine iese, cine are date, cine n-are date suficiente. Exclud posibilitatea unei erori, exclud din start ideea unui exces de zel, exclud ideea că ofițeri de la unitatea asta militară nu mințeau doar în fața superiorilor direcți, ci mințeau cartoteca, evidența centrală, îl mințeau pe șeful CIE. Să ne imaginăm că listele astea ajungeau să fie introduse în bazele de date. Lista asta urma să folosească la ceva, oamenii ăștia urmau să fie contactați. Mă gândesc că era o surpriză majoră să se afle că, de fapt, omul de pe listă nu era colaborator și făcuse cineva o glumă. Mă rog, lucrurile astea sunt undeva între amuzament și isterie, dar asta s-a vehiculat în spațiul public, dând senzația unor chestii serioase, mai ales spuse de persoane care trec drept specaliști, au studiat arhive ș.a.m.d.

Ce spune de fapt această listă și care a fost ideea din spatele publicării ei? Ideea mea a fost aceea de a declanșa o dezbatere publică pe tema deconspirării Securității și pe tema stadiului în care suntem cu această deconspirare și, în general, cu ceea ce, mai mult sau mai puțin pompos, se numește decomunizare. Faptul că această listă a stârnit reacțiile pe care le-a stârnit demonstrează că nu am rezolvat această problemă. Înainte de a veni aici am făcut un calcul pornind de la cifra minimă vehiculată ca număr de ofițeri de Securitate existenți până în ’89 în România - 30.000. Am verificat câți ofițeri de Securitate sunt publicați în Monitorul Oficial - în jur de 1.400. Iar ca date certe, pe site-ul CNSAS, unde sunt postate fișele acestor ofițeri, dar și cei care au decedat, mai sunt încă 4.000. Deci ajungem undeva, cu larghețe, la cifra de 5.000, din 30.000. Asta după 10 ani de funcționare efectivă a CNSAS, după acea predare masivă în timpul președintelui Băsescu - până atunci fusese o instituție decorativă, fără dosare, fără cartotecă. Cifra are relevanță dacă ne gândim că din ’89 până astăzi au trecut aproape 30 de ani în care practic n-am produs o cunoaștere extensivă a subiectului. După articolul pe care l-am scris la moartea lui Iulian Vlad, am fost întrebat de jurnaliști unde pot să meargă să citească o biografie a generalului. Și nu am avut ce să răspund pentru că o biografie a lui Iulian Vlad nu există. Astea sunt chestiuni care ne arată cam cum s-a făcut deconspirarea. Undeva, pe parcurs, societatea a uitat tema, a considerat că înființarea unei instituții rezolvă problema, că CNSAS va acoperi în întregime această chestiune și cumva lucrurile au rămas într-un con de umbră. Au răzbătut doar scandalurile, numele mari care au fost în centrul atenției, dar sub radar au rămas practic intacte atât structurile care au existat înainte de 1989, cât și oamenii care le-au servit.

Vreau să fac o precizare legată de chestiunea colaboratorilor de pe listă. Prima reacție a celor care vizați a fost: n-am colaborat cu Securitatea, e o acuzație nefondată a lui Hodor, care manipulează opinia publică, noi nu am semnat angajament, n-avem note informative. D-l Pop are chiar și adeverință de necolaborare din 2009. Or, discuția referitoare la această listă nu este neapărat asta. Ceea ce am vrut să arăt este că au existat grade de colaborare. Nu toată lumea a avut angajament, nu toată lumea a dat note informative, nu toată lumea a primit chitanțe sau bani, nu toată lumea lumea i-a turnat pe vecinii care ascultau Europa Liberă. Nu toți au fost informatori, nu toți au fost colaboratori, nu toți au fost surse. N-a existat un standard de colaborare - Securitatea venea și-ți punea un formular, tu semnai și asta era tot. În termeni ușor religioși, dacă punem Securitatea în rolul Diavolului, Diavolul a avut întotdeauna oferte pentru toată lumea și pe gustul tuturor. Lista aceasta vorbește despre astfel de oferte. D-l Pop spune: n-am semnat, n-am ieșit în nicio țară din Vest, n-aveam cum să lucrez cu Brigada Antiemigrație. Ceea ce, la prima vedere, este perfect real, pentru că pe ce știm noi, cu nivelul nostru de cunoaștere, este că lucrai în antiemigrație dacă te duceai în Vest și-i turnai pe cei care locuiau acolo. Ei, nu e chiar așa. Puteai să stai liniștit în țară și să lucrezi cu Brigada Antiemigrație, pentru că Brigada Antiemigrație nu-ți cerea neapărat să dai informații despre Europa Liberă, despre Monica Lovinescu, despre Regele Mihai etc. Nu, Brigada Antiemigrație avea un departament care se ocupa cu scrierea istoriei. Unde oameni de genul d-lui Pop și al altor istorici care sunt pe lista respectivă scriau despre Ștefan cel Mare sau Matei Corvin sau despre orice altă chestiune istorică, despre continuitatea poporului român, despre unitatea medievală românească. Dar toate lucrurile astea mergeau în propaganda național-comunistă a lui Nicolae Ceaușescu și îi serveau acestuia. Securitatea și politicienii nu știau să scrie istorie la nivelul ăsta și aveau nevoie de aceste persoane. Care asta făceau. Numărul de istorici de pe lista respectivă este foarte mare. Sunt majoritari acolo. Ăsta e un alt indicator, care ține de legăturile și de liniile ideologice care au străbătut societatea românească din 1989 până în zilele noastre. Pentru că astăzi suntem în situația în care suntem din nou amenințați de „dușmani externi“, în care, iarăși, ne atacă Soros, în care ungurii vor Transilvania, în care există „state paralele“, o întreagă paranoia. Lucrurile astea se întâmplă pentru că ele au fost create în acest laborator ideologic. Securitatea nu a fost numai un aparat represiv, ea nu a făcut numai poliție politică și a urmărit oameni, ci a fost și un producător ideologic. Securitatea a creat istorie, a creat naționalism, a creat ură interetnică, xenofobie.