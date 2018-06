Condamnatul a înnebunit. Poate fi oprit?

”Nu mă sperie nici Iohannis, nici Hellvig, nici Pahonțu, nici Kovesi, nici Băsescu, nici Ponta, nici Oprea, nici alții”. Nu îl sperie decât pușcăria. Îl sperie de moarte. A înnebunit de frică.

Asta s-a vazut clar vineri seara. Ochii, rictusul din colțul gurii, vocea spuneau cu totul altceva decât vorbele. Între amenințări și expresia feței, între radicalismul afișat și amorțeala privirii era o prăpastie. Una în care Dragnea s-a prăbușit. Cu capul în jos, dând disperat din mâini. Încearcă s-o umple cu cadavrele”șobolanilor” și democrației. Doar așa crede că va putea ieși la lumină. Că va mai trage o gură de aer. În adâncul lui știe însă că e terminat. Că pușcăria e o chestie de timp și n-are cum să scape. Vin Belina, Brazilia și alte grozavii mai mari, pe lingă care condamnarea de acum e doar ”bombonica” pe colivă. Deși înconjurat de slugile din conducerea partidului, Dragnea era vineri seara singur. Toți știu că zilele lui sunt numărate. Îl vor abadona exact așa cum l-au abadonat pe Ceaușescu slugile din Comitetul Central și din Securitate. Vine momentul când fiecare nu se va mai gândi decât la pielea lui. Deocamdată mai încearcă să se salveze împreună. Dar sunt contra cronometru. Li se vede în ochi cum ticăie ceasul. E însă un ceas care ticăie pentru noi toți, pentru că banda Marelui Disperat chiar va ”zdrobi” totul în cale înainte să dispară.

Pentru început suspendă Parlamentul, nu pentru că nu ar putea face orice acolo, ci pentru că traseul legilor e prea lung pentru nerăbdarea și frica lor. Lui Dragnea nu-i ajunge mașinăria de vot de care dispune, punerea între paranteze a oricărei dezbateri, anihilarea opoziției prin agresivitate si tertipuri de gang, nu-i este suficient că legile ies de acolo exact cum le comandă, vrea mai mult. Vrea totul. Vrea repede. E deranjat că opoziția și președintele îndraznesc să conteste legile la Curtea Constituțională, că președintele nu le promulgă în secunda doi și le întoarce din drum, că societatea civilă și presa independentă, atâta câtă a mai rămas, le critică. E furios că lucrurile nu merg chiar unse, că durează prea mult pentru timpul scurt care i-a rămas. Dacă ar putea, ar evacua opoziția din parlament, pe presedinte de la Cotroceni, ar scrie, vota și promulga el legile. Dar nu se poate. Încă. Așa că s-a hotărât să rupă pisica și să conducă prin Decrete, cum fac dictatorii. A spus-o clar: ”Îmi cer iertare ( infractorilor n.a) că s-a lungit atât de mult elaborarea Codului Penal. Probabil că nu o să mă ierte. Maniera pe care eu am avut-o de a avea o abordare procedural corectă în Parlament s-a dovedit că a fost una greșită, pentru că în Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea în proceduri normale, dezbateri și promulgare. Orice lege e atacată, retrimisă, doar, doar să nu se mai pună în practică, să dea jos guvernul și să distrugă PSD și majoritatea parlamentară."

E clar că, lăsând la o parte orice fandoseală democratică, Dragnea va da o OUG pentru Codul penal și cel de Procedură penală. Principalul motiv este articolul ”sovietic” și ”neconstituțional” care îl va băga la pușcărie dacă nu scapă urgent de el: abuzul în serviciu. Direcția a fost trasată de Tudorel Toader și madam 20-20. Decizia Înaltei Curți este una ”interpretativă” (declarație stupefiantă din partea unui unui ministrul al justiției) iar judecătorii nu au tinut cont de ”decizia CCR care nu poate fi neglijată chiar dacă legiutorul nu pune textul legii în acord cu decizia”. Chiar daca, uita Tudorel sa spuna, Curtea si-a declinat competenta in materia abuzului in serviciu. Așa că printr-o OUG 13 lărgită, dură și pură, Dragnea va pune un prag la abuzul în serviciu care să-l scape de previzibila condamnare de la Completul de 5 judecători. Sau chiar va dezincrimina total sau parțial abuzul, ca să fie sigur. Desigur mai sunt și alte infracțiuni care trebuie ”coafate” în codul penal, așa cum s-a întâmplat în cel de procedură. E ofertă bogată pentru toată suflarea infracțională.

Dragnea va arunca în aer țara. Colegii de la g4media.ro, Pantazi și Tăpălagă, spun că în paralel cu OUG pentru codurile penale va mai fi dată o Ordonanță de urgență pentru modificarea procedurii de numire a șefilor SRI și SIE, în așa fel încât și serviciile secrete să ajungă în mâna lui. Îl va scoate pe președintele Iohannis din ecuație cu mâna CCR, cum a făcut și în cazul procurorilor șefi, și prerogativa numirii va reveni premierului și șefului Camerei Deputaților. S-ar putea sa-i mearga, cine va contesta o OUG la CCR? Victor Ciorbea, cel proaspat cadorisit de PSD cu pensie nesimtita?

Pe Dragnea nu-l mai crede nimeni in momentul de fata- cu excepția spălaților pe creier, a automanipulaților și, evident, a hoților autentici și propriei camarile-, populația înțelege că orice acțiune va face și orice argument ar aduce, nu este decât pentru a scăpa de pușcărie. Indiferent cum va împacheta Ordonanța de Urgență pentru Codurile penale sau pentru serviciile secrete, va fi clar pentru toată suflarea că o face pentru pielea lui. OUG 13 a fost dată înainte de condamnare, preventiv, și a ieșit ce a ieșit. Noua OUG va fi însă dată după condamnarea cu executare. Nu va mai prosti pe nimeni. Problema e că nu-i pasă. De nimic. Nici de proteste, nici de violențe, nici de ce crede lumea, nici de UE, SUA, sau Dumnezeudinn ceruri.

Va urma jihadul. Acest lucru a devenit mult mai limpede vineri seara, când am avut cu toții în fața ochilor un om bolnav ( cel puțin de frică) și extrem de periculos. Într-o țară cât de cât normală el ar fi îndepărtat rapid de la putere. Faptul că PSD, care nu se reduce totuși la camarila din jurul lui Dragnea, nu face asta, că nu are nici măcar o reacție mai consistentă, spune multe despre halul în care a ajuns întregul partid. E la fel de periculos și destructiv pentru țară și democrație precum liderul lui. Ce se poate face pentru a-i opri?

Cred că destule lucruri și asta pentru că a depășit deja suficiente linii roșii cât să scoată din minți pe mulți. Magistratii, de exemplu. Reactia la atacurile politice si mediatice la adresa deciziei de condamnare a fost extrem de dura si unanima. Inalta Curte le-a pus la punct pe Dancila, Dan si Toader in termeni extrem de duri, nespecifici instantei supreme. Toate asociatiile de magistrati- procurori si judecatori- au luat pozitie ferma. Dragnea nu a reusit sa-i timoreze pe magistrati, iar de acum inainte, cind a devenit mai limpede ce-i poate pielea si pina unde dispus sa impinga lucrurile, se va lovi de ostilitatea fatisa a acestora, ceea ce nu-i va fi de niciun folos la Completul de 5 judecatori. Care va da un verdict mai repede decit crede el.

Motiunea de cenzura a opozitiei are sanse sa treca. Se negociaza intens nu doar cu parlamentarii capturati de Ponta, ci si cu alti pesedisti care n-au dosare penale si sunt satui de Dragnea. Majoritatea PSD-ALDE pare un monolit doar privit din afara, nici nu ne putem inchipui in ce termeni vorbesc unii parlamentari despre Dragnea ( off the record, evident). UDMR, dupa demisia lui Eckstein Kovacs, si dupa lobby-ul intens care se face, nu fi in totalitate de partea lui Dragnea. Sa nu uitam ca votul la Codul de Procedura Penala a fost la limita- 175 ”pentru”-cu doar 10 voturi peste numarul necesar. Klaus Iohannis a dar un semnal clar minoritatilor ”motiunea trebuie sa treaca”. In ce priveste problema Ludovic Orban, care a sarit din baie sa anunte ca el va fi premierul daca motiunea trece, asta se va rezolva in doi timpi si trei miscari: mutarea e la Iohannis, cum bine stiu toti. Un semn de inteligenta politica si demonstratie ca nu e un oportunist sadea, ar fi ca Orban sa anunte public pina miercuri ca isi declina ”oferta” si lasa loc liber negocierilor.

Rolul- cheie in oprirea condamnatului Dragnea il va juca strada. Da, deocamdata sunt doar citeva mii de oameni in strada, dar daca PSD va trece la fapte si va da, noaptea sau ziua, ca hotii, Ordonanta pentru pielea lui Dragnea, vor fi sute de mii. Lipseste doar scinteia. Stie asta si PSD-ul. Si mai stie ca daca isi aduce ortacii in Bucuresti iese razboi civil. Vrea asta? N-as prea crede. Pentru ca PSD, desi intrat sub bocancul lui Dragnea, stie ca acesta e un cadavru politic si care il va trage dupa el in prapastie.