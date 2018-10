Dezbinați împreună. România după referendum

MAGDA CÂRNECI (președinta CA al GDS):

După acest referendum, care a fost un extraordinar turnesol și o schimbare în așteptările societății românești, ne-am gândit că ar fi cazul să încercăm să analizăm acest fenomen neașteptat și cu multiple influențe.

Magda Carneci & Eugen Ciurtin & Madalin Hodor

EUGEN CIURTIN (cercetător și istoric al religiilor, membru al GDS):

S-au întâmplat atât de multe lucruri, mai ales în campania pentru acest referendum, care ne-au arătat deriva sau capacitatea de a păstra un dram de bun-simț. Au fost atât de numeroase extremele și minimalizat, întrucâtva, centrul, încât numai împreună o să mai găsim o cale ca să ne înțelegem cu toții. Aș vrea să menționez acest episod, care mie, în calitate de istoric al religiilor, mi-a înfrânt resursele de răbduriu: într-o emisiune a postului TV Trinitas, cu foarte puține ore înainte de declanșarea referendumului din 6-7 octombrie, s-a întâmplat ca cei care au fost invitați în platou să-i beștelească pe domnii Andrei Pleșu și Mircea Cărtărescu, pe care cu această ocazie vreau să-i felicit pentru felul în care au știut să spună la momentul oportun un cuvânt drept.

MĂDĂLIN HODOR (istoric și cercetător acreditat la CNSAS, membru al GDS):

Discuțiile legate, într-o formă sau alta, de reglementarea familiei, de drepturile homosexualilor etc. se întind din SUA și până în Uganda. Deci România nu este nicidecum un actor singular pe scenă. Există un Consiliu Mondial al Familiilor, organizat în SUA, care are zeci de organisme care lucrează în direcția asta. Referendumuri au fost promovate în multe țări din Europa. Agenda aceasta tradițională a familiei a fost adoptată, inclusiv în Rusia, pe filieră americană. În 2013, Rusia a adoptat o lege care interzice propaganda homosexuală. Pur și simplu, este interzisă difuzarea de imagini sub orice formă, chiar și pe rețele de socializare, și au fost persoane arestate și amendate pentru protest în favoarea drepturilor comunităților de homosexuali din Rusia. În spațiul nostru, lucrurile au luat o întorsătură specific locală. Am asistat la resurgența unor idei de extremă dreapta: am fost șocat, printre altele, să văd simboluri ale Lebensraum pe siglele organizațiilor care făceau propagandă pentru familia tradițională, am văzut lideri de opinie cu ieșiri extreme, de natură legionaroidă, am văzut o propagandă pe care Biserica Ortodoxă și-a asumat-o, deși agenda nu este cea a Bisericii Ortodoxe, am văzut discursuri antieuropene. Pentru prima dată explicit s-a vorbit în România de ROEXIT și nu neapărat într-un context al unor lideri marginali, ci chiar în mainstreamul presei. Iată că suntem, după părerea mea, într-o zonă de provocare. Depinde de noi, de societate, cum vom reacționa.

VLAD ALEXANDRESCU (senator USR, membru al GDS):

Până acum, referendumurile care au avut loc în România au avut niște puncte foarte precise - validarea unor modificări ale Constituției în acord cu cerințele UE sau suspendarea președintelui, deci erau relativ tehnice și nu aduceau elemente în plus. Acest recent referendum a adus însă în discuție viața oamenilor și lucruri care pentru foarte multă lume și în multe țări fac parte din drepturile fundamentale. Eu cred că ăsta a fost motivul principal pentru care referendumul a căzut: românii au apreciat, în înțelepciunea lor, că viața celuilalt nu este un obiect de referendum. Dar acest referendum ridică o problemă mai generală: dacă orice poate fi supus democrației referendare, dacă pentru orice temă parlamentul poate fi pus între paranteze sau dacă partidele au obligația de a se scoate pe ele din discuție atunci când vine vorba de un referendum. Eu apreciez că ceea ce au făcut majoritatea partidelor din România a fost un act de lașitate, adică nu au avut forța să spună de la început românilor că nu au de ce să se amestece în viața celuilalt, cu atât mai mult atunci când suntem în zona drepturilor fundamentale. Pe de altă parte, însă, acest referendum a avut un aspect politic foarte important. Pentru că inițiativa de modificare a Constituției, semnată de 2,7 milioane de cetățeni, a fost, după acea, manipulată de promotorii acestei idei, și anume de Coaliția pentru Familie, care a căutat și a obținut un pact cu principalele partide politice. Acest lucru este inacceptabil, pentru că a încălcat, de fapt, spiritul Constituției, fiindcă era vorba de o inițiativă cetățenească. A semna un protocol în campania electorală din noiembrie 2016 cu toate partidele politice, mai puțin cu USR, pentru susținerea acestei inițiative în parlament și pentru ca ea să ajungă la un referendum național a fost un act care, după părerea mea, a compromis demersul. Ulterior, evident, această inițiativă a devenit un joc politic între partide și intra-partide.

Subiectul supus referendumului declanșează foarte multe pasiuni și sentimente confuze. Poate fi, mai mult decât o întrebare tehnică, un subiect de manipulare populară. Aici eu cred că poate fi făcută o comparație cu ceea ce s-a întâmplat în România în perioada interbelică, cu o anumită fanatizare a oamenilor pe teme de rasă sau de etnie, care e foarte periculoasă. Ne putem aștepta, în perioada următoare, ca ea să reapară sub alte forme, care nu au nicio legătură cu homosexualii, ci cu alte categorii minoritare. Și de acea cred că este o temă care în continuare rămâne foarte periculoasă și care trebuie urmărită.